LOTERIAS

Mega-Sena 2905 e outras loterias: veja os números sorteados (23/8)

Caixa também sorteia os concursos da Lotofácil 3477, Quina 6808, Timemania 2285, Dia de Sorte 1106 e +Milionária 279 neste sábado (23/8), no Espaço da Sorte

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
23/08/2025 19:00 - atualizado em 23/08/2025 20:23

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo
Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo crédito: Caixa/Reprodução

A Caixa sorteia neste sábado (23/8) os concursos da Mega-Sena 2905, Lotofácil 3477, Quina 6808, Timemania 2285, Dia de Sorte 1106 e +Milionária 279.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 20 horas. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (23/8)

Mega-Sena 2905 - R$ 28 milhões

O participante tem que acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.


Confira as dezenas:  04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52

Premiação

6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 

Próximo sorteio: 

Lotofácil 3477 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:  02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 

Premiação

15 acertos:
14 acertos: 
13 acertos: 
12 acertos: 
11 acertos: 


Próximo sorteio: 

Quina 6808 - R$ 11 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas:  07 - 19 - 21 - 37 - 65

Premiação

5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 
2 acertos: 

Próximo sorteio: 

Timemania 2285 - R$ 18 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 39 - 45 - 48 - 65 - 68 - 69 - 77

Time do Coração: Manaus/AM

Premiação

7 acertos: 
6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 

Time do Coração: 

Próximo sorteio: 

Dia de Sorte 1106 - R$ 350 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 25 - 26

Mês da sorte: 

Premiação

7 acertos: 
6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 

Mês da Sorte: 

Próximo sorteio: 

+Milionária 279 - R$ 147 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas:  01 - 03 - 04 - 07 - 27 - 32

Trevos da sorte: 1 e 3

Premiação

6 acertos + 2 trevos: 
6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 
5 acertos + 2 trevos: 
5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 
4 acertos + 2 trevos: 
4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 
3 acertos + 2 trevos: 
3 acertos + 1 trevo: 
2 acertos + 2 trevos: 
2 acertos + 1 trevo: 

Próximo sorteio: 

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

