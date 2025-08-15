MG: sortudo aposta R$ 3,50 e ganha quase R$ 7 milhões na Lotofácil

Um sortudo de Passos, no Sul de Minas, fez uma aposta simples de R$ 3,50 no concurso 3470 da Lotofácil e acertou os 15 números da loteria sorteada nesta sexta-feira (15/8).







O ganhador fez a aposta em uma lotérica da cidade, apostou 15 números e 'cravou' o resultado. Os número sorteados foram: 01 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24. Confira as outras loterias sorteadas nesta sexta-feira.

Como era um concurso de final zero, o prêmio estava acumulado. O mineiro faturou o prêmio sozinho e vai levar a bolada de R$ 6.697.985,94 .







Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.