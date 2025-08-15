Lotofácil 3470, Quina 6801 e outras loterias: números sorteados (15/8)

A Caixa sorteia nesta sexta-feira (15/8) os concursos Lotofácil 3470, Quina 6801, Lotomania 2810, Dupla Sena 2847 e Super Sete 733.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar todos os resultados.

" target="_blank">



Confira as loterias desta sexta-feira (15/8)



Lotofácil 3470 - R$ 7,5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Premiação

15 acertos:

14 acertos:

13 acertos:

12 acertos:

11 acertos:

Próximo sorteio:

Quina 6801 - R$ 600 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 14 - 16 - 18 - 29 - 32

Premiação

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

2 acertos:

Próximo sorteio:

Lotomania 2810 - R$ 2,7 milhões



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 03 - 04 - 06 - 08 - 20 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 - 53 - 54 - 55 - 58 - 61 - 63 - 73 - 77 - 82 - 95

Premiação

20 acertos:

19 acertos:

18 acertos:

17 acertos:

16 acertos:

15 acertos:

0 acertos:

Próximo sorteio:

Dupla Sena 2847 - R$ 3,4 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas:

1° sorteio: 01 - 08 - 31 - 32 - 39 - 50

2° sorteio: 16 - 30 - 33 - 38 - 42 - 44

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Próximo sorteio:

Super Sete 733 - R$ 5,5 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 5

Coluna 3: 9

Coluna 4: 8

Coluna 5: 8

Coluna 6: 8

Coluna 7: 3

Premiação

7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.