LOTERIAS

Lotofácil 3470, Quina 6801 e outras loterias: números sorteados (15/8)

Caixa também sorteia concursos da Lotomania 2810, Dupla Sena 2847 e Super Sete 733 nesta sexta-feira (15/8), no Espaço da Sorte, em São Paulo

Repórter
15/08/2025 19:00 - atualizado em 15/08/2025 20:22

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo
Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo crédito: Caixa/Reprodução

A Caixa sorteia nesta sexta-feira (15/8) os concursos Lotofácil 3470, Quina 6801, Lotomania 2810, Dupla Sena 2847 e Super Sete 733.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (15/8)

Lotofácil 3470 - R$ 7,5 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:  01 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Premiação

15 acertos: 
14 acertos: 
13 acertos: 
12 acertos: 
11 acertos:

Próximo sorteio: 

Quina 6801 - R$ 600 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números:  14 - 16 - 18 - 29 - 32 

Premiação

5 acertos:
4 acertos: 
3 acertos: 
2 acertos: 

Próximo sorteio: 

Lotomania 2810 - R$ 2,7 milhões

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas:  03 - 04 - 06 - 08 - 20 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 - 53 - 54 - 55 - 58 - 61 - 63 - 73 - 77 - 82 - 95

Premiação

20 acertos: 
19 acertos: 
18 acertos: 
17 acertos: 
16 acertos: 
15 acertos: 
0 acertos: 

Próximo sorteio: 

 

 

Dupla Sena 2847 - R$ 3,4 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas:

1° sorteio: 01 - 08 - 31 - 32 - 39 - 50

2° sorteio: 16 - 30 - 33 - 38 - 42 - 44

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 

Próximo sorteio: 

Super Sete 733 - R$ 5,5 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas: 

Coluna 1: 1
Coluna 2: 5
Coluna 3: 9
Coluna 4: 8
Coluna 5: 8
Coluna 6: 8
Coluna 7: 3

Premiação

7 acertos: 
6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 

Próximo sorteio: 

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

