LOTERIAS

Lotofácil 3468, Quina 6799 e outras loterias: números sorteados (13/8)

Caixa também sorteia concursos da Lotomania 2809, Dupla Sena 2846, Super Sete 732 e +Milionária 276 nesta quarta-feira (13/8), no Espaço da Sorte, em São Paulo

Repórter
13/08/2025 19:00

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo
Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (13/8) os concursos da Lotofácil 3468, Quina 6799, Lotomania 2809, Dupla Sena 2846, Super Sete 732 e +Milionária 276.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.

Loterias desta quarta-feira (13/8)

Lotofácil 3468 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 

Premiação

15 acertos: 
14 acertos: 
13 acertos: 
12 acertos: 
11 acertos: 

Próximo sorteio: 

Quina 6799 - R$ 2,2 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 

Premiação

5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 
2 acertos: 

Próximo sorteio: 

Lotomania 2809 - R$ 2 milhões

São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 

Premiação

20 acertos: 
19 acertos: 
18 acertos: 
17 acertos: 
16 acertos: 
15 acertos: 
0 acertos: 

Próximo sorteio: 

Dupla Sena 2846 - R$ 3,2 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.


Confira os números

1º sorteio:  

2º sorteio: 

Premiação

1º Sorteio
6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 

2º Sorteio
6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 

Próximo sorteio: 

Super Sete 732 - R$ 5,4 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira os números:

1ª coluna: 
2ª coluna: 
3ª coluna: 
4ª coluna: 
5ª coluna: 
6ª coluna: 
7ª coluna: 

Premiação

7 acertos: 
6 acertos: 
5 acertos: 
4 acertos: 
3 acertos: 

Próximo sorteio: 

+Milionária 276 - R$ 142 milhões

O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas: 

Trevos da sorte: 

Premiação

6 acertos + 2 trevos: 
6 acertos + 1 ou nenhum trevo: 
5 acertos + 2 trevos: 
5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 
4 acertos + 2 trevos: 
4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 
3 acertos + 2 trevos: 
3 acertos + 1 trevo: 
2 acertos + 2 trevos: 
2 acertos + 1 trevo: 

Próximo sorteio: 

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

