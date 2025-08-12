Mega-Sena 2900 acumula e vai a R$ 47 milhões; dois mineiros acertam a quina
Neste concurso, 53 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados
Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2900 sorteadas nesta terça-feira (12/8). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 47 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (14/8).
A Mega-Sena 2900 teve as seguintes dezenas sorteadas: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.
As duas apostas mineiras que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2900, foram simples, com seis dezenas - uma de Belo Horizonte e, outra, de Governador Valadares. Os ganhadores faturaram R$ 40.487,59.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.