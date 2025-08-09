Mega-Sena 2899 e outras loterias: veja os números sorteados (9/8)
Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3465, Quina 6796, Timemania 2279, Dia de Sorte 1100 e +Milionária 275 neste sábado (9/8), no Espaço da Sorte
A Caixa sorteou neste sábado (9/8) os concursos da Mega-Sena 2899, Lotofácil 3465, Quina 6796, Timemania 2278, Dia de Sorte 1100 e +Milionária 275.
O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 20 horas. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Loterias deste sábado (9/8)
Mega-Sena 2899 - R$ 9 milhões
O participante tem que acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51
Premiação
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
Próximo sorteio:
Lotofácil 3465 - R$ 6 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24
Premiação
15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:
Próximo sorteio:
Quina 6796 - R$ 10 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 01 - 10 - 15 - 39 - 69
Premiação
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:
Próximo sorteio:
Timemania 2279 - R$ 14,2 milhões
O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 03 - 05 - 09 - 43 - 56 - 62 - 64
Time do Coração: 52 (MIRASSOL/SP)
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Time do Coração:
Próximo sorteio:
Dia de Sorte 1100 - R$ 650 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 07 - 12 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30
Mês da sorte: 10 (OUTUBRO)
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
Mês da Sorte:
Próximo sorteio:
+Milionária 275 - R$ 140 milhões
O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.
Confira as dezenas: 04 - 17 - 19 - 22 - 25 - 36
Trevos da sorte: 5 - 4
Premiação
6 acertos + 2 trevos:
6 acertos + 1 ou nenhum trevo:
5 acertos + 2 trevos:
5 acertos + 1 ou nenhum trevo:
4 acertos + 2 trevos:
4 acertos + 1 ou nenhum trevo:
3 acertos + 2 trevos:
3 acertos + 1 trevo:
2 acertos + 2 trevos:
2 acertos + 1 trevo:
Próximo sorteio:
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.