LOTERIAS

Mega-Sena 2899 e outras loterias: veja os números sorteados (9/8)

Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3465, Quina 6796, Timemania 2279, Dia de Sorte 1100 e +Milionária 275 neste sábado (9/8), no Espaço da Sorte

Repórter
09/08/2025 18:59 - atualizado em 09/08/2025 20:26

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo
Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo crédito: Caixa/Reprodução

A Caixa sorteou neste sábado (9/8) os concursos da Mega-Sena 2899, Lotofácil 3465, Quina 6796, Timemania 2278, Dia de Sorte 1100 e +Milionária 275.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 20 horas. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (9/8)

Mega-Sena 2899 - R$ 9 milhões

O participante tem que acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.


Confira as dezenas: 10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51

Premiação

6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:

Próximo sorteio:

Lotofácil 3465 - R$ 6 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24

Premiação

15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:


Próximo sorteio:

Leia Mais

Quina 6796 - R$ 10 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 01 - 10 - 15 - 39 - 69

Premiação

5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:

Próximo sorteio:

Timemania 2279 - R$ 14,2 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 03 - 05 - 09 - 43 - 56 - 62 - 64

Time do Coração: 52 (MIRASSOL/SP)

Premiação

7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:

Time do Coração:

Próximo sorteio:

Dia de Sorte 1100 - R$ 650 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 07 - 12 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30

Mês da sorte: 10 (OUTUBRO)

Premiação

7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:

Mês da Sorte:

Próximo sorteio:

+Milionária 275 - R$ 140 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 04 - 17 - 19 - 22 - 25 - 36

Trevos da sorte: 5 - 4

Premiação

6 acertos + 2 trevos:
6 acertos + 1 ou nenhum trevo:
5 acertos + 2 trevos:
5 acertos + 1 ou nenhum trevo:
4 acertos + 2 trevos:
4 acertos + 1 ou nenhum trevo:
3 acertos + 2 trevos:
3 acertos + 1 trevo:
2 acertos + 2 trevos:
2 acertos + 1 trevo:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

caixa loterias mega-sena

