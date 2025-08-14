Bolão de Minas fatura quase R$ 3 milhões na Quina
Sortudos do interior do Estado fizeram aposta de 5 números e cravaram o resultado do concurso 6800 da Quina, sorteada nesta quinta-feira (14/8)
Um bolão de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, acertou as cinco dezenas da Quina 6800 sorteadas nesta quinta-feira (14/8).
Os números sorteados foram: 02 - 06 - 11 - 55 - 76. Confira as outras loterias sorteadas nesta quinta.
O bolão de 4 cotas fez uma aposta de cinco números. Uma aposta simples, de 5 dezenas, custa R$ 3. No caso de bolões, a aposta mínima na Quina é de R$ 15. Com isso os quatro apostadores vão dividir R$ 2.935.729,41 - cerca de R$ 733,9 mil para cada.
A quadra teve 34 acertadores que vão receber R$ 10.226,58. Já o terno paga R$ 104,33 aos 3.174 apostadores. A dupla tem o prêmio de R$ 4,29 para 77.156 acertadores.
O próximo concurso da Quina tem prêmio estimado em R$ 600 mil e será sorteado nesta sexta-feira (15/8).
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.