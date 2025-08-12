Lotofácil 3467: bolão de Minas fatura mais de R$ 1,5 milhão

Um bolão de Ituiutaba, no Triângulo, fez uma aposta de 16 números no concurso 3467 da Lotofácil e acertou os 15 números da loteria sorteada nesta terça-feira (12/8).







Os números sorteados foram: 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Os sortudos de Ituiutaba vão dividir o prêmio principal da Lotofácil com outros dois ganhadores: uma aposta simples de 15 números de Buritis-GO e outra de Ribeirão Pires-SP. A aposta paulista foi simples, mas com 16 números.







O bolão de Minas tem 15 cotas e vai ratear R$ 1.525.501,35. Com isso, cada participante vai faturar pouco mais de R$ 101 mil.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.