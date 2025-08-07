Duas apostas de Contagem ganham mais de R$ 1 milhão cada na Lotofácil

Duas apostas de Contagem, na Grande BH, cravaram as 15 dezenas da Lotofácil 3463 sorteada na noite desta quinta-feira (7/8).

As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22. Confira as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

As duas apostas de Contagem foram feitas pela internet, na modalidade 'Teimosinha' - quando o apostador repete os mesmos números por dois ou mais concursos. Foram apostados 15 números e cada um vai receber R$ 1.072.445,99.



O próximo sorteio da Lotofácil será nesta sexta-feira (8/8). O valor do prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.