Mega-Sena 2898 acumula e vai a R$ 9 milhões; um mineiro acerta a quina
Neste concurso, 20 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados
Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2898 sorteadas nesta quinta-feira (7/8). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 9 milhões no próximo sorteio, no sábado (9/8).
A Mega-Sena 2898 teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.
A aposta de Minas que acertou 5 dezenas na Mega-Sena 2898 é um bolão de Juiz de Fora. O jogo foi de 8 dezenas e tinha 15 cotas. O bolão faturou R$ 184.047,00 - cerca de R$ 12 mil para cada cotista.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.