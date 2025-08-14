Assine
Mega-Sena 2901 acumula e vai a R$ 55 milhões; 4 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 38 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Repórter
14/08/2025 21:20

Mega-Sena acumula e prêmio estimado é de R$ 9,5 milhões
Mega-Sena acumula e prêmio estimado é de R$ 55 milhões crédito: EBC - Geral

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2901 sorteadas nesta quinta-feira (14/8). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 55 milhões no próximo sorteio, no sábado (16/8). 

A Mega-Sena 2901 teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 20 - 28 - 38 - 44 - 47. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Das quatro apostas mineiras que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2901, três foram simples, com seis dezenas - uma de Belo Horizonte, Diamantina e Santa Luzia. Essas apostas faturaram R$ 59.141,96. Um bolão de Igarapé, de 100 cotas, apostou 8 dezenas e acertou os cinco números. O grupo leva R$ 177.425,00 -  R$ 1.774,25 para cada cotista.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

