LOTERIAS

Mega-Sena 2905 acumula e vai a R$ 35 milhões; nenhum mineiro acerta a quina

Neste concurso, 39 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Repórter
23/08/2025 21:25

Cartões da Mega-Sena; imagem meramente ilustrativa
Prêmio da Mega-Sena está estipulado em R$ 35 milhões crédito: Divulgação

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2905 sorteadas neste sábado (23/8). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 35 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (26/8). 

A Mega-Sena 2905 teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52. Veja as outras loterias sorteadas neste sábado.

Entre os 39 ganhadores da quina da Mega-Sena 2905 não tem nenhum mineiro. O estado que teve mais acertadores de 5 dezenas foi São Paulo, com 9 sortudos.



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

