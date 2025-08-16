Mega-Sena 2902 e outras loterias: veja os números sorteados (16/8)

A Caixa sorteia neste sábado (16/8) os concursos da Mega-Sena 2902, Lotofácil 3471, Quina 6802, Timemania 2282, Dia de Sorte 1103 e +Milionária 277.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 20 horas. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (16/8)

Mega-Sena 2902 - R$ 55 milhões



O participante tem que acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.



Confira as dezenas: 08 - 21 - 22 - 42 - 45 - 48

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 70 apostas ganhadoras, R$ 40.125,94

4 acertos: 4.919 apostas ganhadoras, R$ 941,23

Próximo sorteio: R$ 65 milhões (19/8)

Lotofácil 3471 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25



Premiação

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.504.911,32 (Belo Horizonte)

14 acertos: 229 apostas ganhadoras, R$ 1.968,47

13 acertos: 8.531 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 112.826 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 544.814 apostas ganhadoras, R$ 7,00



Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (18/8)

Quina 6802 - R$ 1,2 milhão



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 05 - 10 - 31 - 75 - 76

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 7.976,41

3 acertos: 2.977 apostas ganhadoras, R$ 107,17

2 acertos: 74.223 apostas ganhadoras, R$ 4,29

Próximo sorteio: R$ 2,2 milhões (18/8)

Timemania 2282 - R$ 16 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 01 - 25 - 26 - 48 - 57 - 76 - 79

Time do Coração: Goiás-GO

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 89.240,62

5 acertos: 125 apostas ganhadoras, R$ 2.039,78

4 acertos: 2.809 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 28.571 apostas ganhadoras, R$ 3,50



Time do Coração:

12.781 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 16,5 milhões (19/8)

Dia de Sorte 1103 - R$ 370 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 01 - 08 - 14 - 15 - 19 - 24 - 28

Mês da sorte: Setembro

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 2.923,59

5 acertos: 1.112 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 15.073 apostas ganhadoras, R$ 5,00



Mês da Sorte: 59.660 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 600 mil (19/8)

+Milionária 277 - R$ 143 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 07 - 10 - 35 - 42 - 43 - 47



Trevos da sorte: 4 e 5

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 270.307,36

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 12.013,66

4 acertos + 2 trevos: 98 apostas ganhadoras, R$ 1.838,83

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1.594 apostas ganhadoras, R$ 161,50

3 acertos + 2 trevos: 2.106 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 20075 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 16891 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 161.434 apostas ganhadoras, R$ 6,00



Próximo sorteio: R$ 145 milhões (20/8)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.