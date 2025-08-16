Sortudo de BH ganha mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil

Um sortudo de Belo Horizonte, fez uma aposta simples no concurso 3471 da Lotofácil e acertou os 15 números da loteria sorteada neste sábado (16/8). Nessa sexta-feira (15/8), outro mineiro faturou, sozinho, quase R$ 7 milhões na mesma loteria.



O ganhador de BH fez a aposta pela internet, apostou 17 números e 'cravou' o resultado. Os número sorteados foram: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25. Confira as outras loterias sorteadas neste sábado.



O apostador da capital faturou o prêmio sozinho e vai levar a bolada de R$ 1.504.911,32.



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.