Mega-Sena 2902 acumula e vai a R$ 65 milhões; 2 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2901 sorteadas neste sábado (16/8). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 65 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (19/8).

A Mega-Sena 2902 teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 21 - 22 - 42 - 45 - 48. Veja as outras loterias sorteadas neste sábado.

As duas apostas que acertaram cinco dezenas da Mega-Sena 2902 foram simples, com seis números. Os ganhadores são de Uberlândia e de Borda da Mata.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.