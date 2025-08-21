Mega-Sena 2904 e outras loterias: confira os números sorteados (21/8)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (21/8) os concursos Mega-Sena 2904, Quina 6806, Lotofácil 3475, Timemania 2284 e Dia de Sorte 1105.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira as loterias desta quinta-feira (21/8)



Mega-Sena 2904 - R$ 3,5 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55

Premiação



6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 110.552,20

4 acertos: 1.190 apostas ganhadoras, R$ 1.531,33

Próximo sorteio: R$ 28 milhões (23/8)

Lotofácil 3475 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 11 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25



Premiação



15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 191 apostas ganhadoras, R$ 2.221,20

13 acertos: 7.203 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 90.941 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 471.023 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 5 milhões (22/8)

Quina 6806 - R$ 8,6 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 01 - 03 - 14 - 19 - 56

Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 122 apostas ganhadoras, R$ 4.032,91

3 acertos: 7.068 apostas ganhadoras, R$ 66,29

2 acertos: 138.102 apostas ganhadoras, R$ 3,39

Próximo sorteio: R$ 10 milhões (22/8)

Timemania 2281 - R$ 16,8 milhões

Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".

Confira as dezenas: 07 - 22 - 24 - 25 - 33 - 70 - 73

Time do coração: 10 (ATLÉTICO/MG)

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 16.771,75

5 acertos: 208 apostas ganhadoras, R$ 1.267,09

4 acertos: 3.838 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 36.458 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 22.325 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 18 milhões (23/8)

Dia de Sorte 1105 - R$ 150 mil



O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.

Confira as dezenas: 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 26 - 31

Mês da sorte: 02 (FEVEREIRO)

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 3.972,67

5 acertos: 657 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 9.701 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 37.980 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 350 mil (23/8)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.