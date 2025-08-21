Mega-Sena 2904 e outras loterias: confira os números sorteados (21/8)
Caixa também sorteou concursos da Lotofácil 3475, Quina 6806, Timemania 2284 e Dia de Sorte 1105 nesta quinta-feira (21/8), no Espaço da Sorte, em São Paulo
A Caixa sorteou nesta quinta-feira (21/8) os concursos Mega-Sena 2904, Quina 6806, Lotofácil 3475, Timemania 2284 e Dia de Sorte 1105.
O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Confira as loterias desta quinta-feira (21/8)
Mega-Sena 2904 - R$ 3,5 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55
Premiação
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 110.552,20
4 acertos: 1.190 apostas ganhadoras, R$ 1.531,33
Próximo sorteio: R$ 28 milhões (23/8)
Lotofácil 3475 - R$ 1,8 milhão
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 11 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação
15 acertos: Não houve acertador
14 acertos: 191 apostas ganhadoras, R$ 2.221,20
13 acertos: 7.203 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 90.941 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 471.023 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Próximo sorteio: R$ 5 milhões (22/8)
Quina 6806 - R$ 8,6 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números: 01 - 03 - 14 - 19 - 56
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 122 apostas ganhadoras, R$ 4.032,91
3 acertos: 7.068 apostas ganhadoras, R$ 66,29
2 acertos: 138.102 apostas ganhadoras, R$ 3,39
Próximo sorteio: R$ 10 milhões (22/8)
Timemania 2281 - R$ 16,8 milhões
Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".
Confira as dezenas: 07 - 22 - 24 - 25 - 33 - 70 - 73
Time do coração: 10 (ATLÉTICO/MG)
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 16.771,75
5 acertos: 208 apostas ganhadoras, R$ 1.267,09
4 acertos: 3.838 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 36.458 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração: 22.325 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Próximo sorteio: R$ 18 milhões (23/8)
Dia de Sorte 1105 - R$ 150 mil
O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.
Confira as dezenas: 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 26 - 31
Mês da sorte: 02 (FEVEREIRO)
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 3.972,67
5 acertos: 657 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos: 9.701 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte: 37.980 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio: R$ 350 mil (23/8)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.