Mega-Sena 2903 e outras loterias: veja os números sorteados (19/8)
Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3473, Quina 6804, Timemania 2283 e Dia de Sorte 1104 nesta terça-feira (19/8), no Espaço da Sorte
A Caixa sorteou nesta terça-feira (19/8) os concursos da Mega-Sena 2903, Lotofácil 3473, Quina 6804, Timemania 2283 e Dia de Sorte 1104.
O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Loterias desta terça-feira (19/8)
Mega-Sena 2903 - R$ 63 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54
Premiação
6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 63.090.150,68
5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 52.488,22
4 acertos: 3.737 apostas ganhadoras, R$ 1.180,75
Próximo sorteio: R$ 3,5 milhões (21/8)
Quina 6804 - R$ 3 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números: 06 - 47 - 50 - 54 - 58
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 11.478,11
3 acertos: 2.250 apostas ganhadoras, R$ 140,89
2 acertos: 61.220 apostas ganhadoras, R$ 5,17
Próximo sorteio: R$ 7,5 milhões (20/8)
Lotofácil 3473 - R$ 4 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25
Cinco apostas, de Itaúna/MG, Brasília/DF, Campo Grande/MS, Teresina/PI e Cotia/SP, acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber pouco mais de R$ 600 mil.
Premiação
15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 607.659,64
14 acertos: 498 apostas ganhadoras, R$ 1.238,45
13 acertos: 15.869 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 175.043 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 848.441 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (20/8)
Timemania 2283 - R$ 16,5 milhões
O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 15 - 18 - 41 - 46 - 53 - 55 - 61
Time do Coração: 01 (ABC/RN)
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 85.293,69
5 acertos: 114 apostas ganhadoras, R$ 2.137,68
4 acertos: 2.661 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 27.018 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração: 11.312 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Próximo sorteio: R$ 16,8 milhões (21/8)
Dia de Sorte 1104 - R$ 600 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 04 - 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 23
Mês da sorte: 01 (JANEIRO)
Uma aposta de Perdizes/MG acertou as sete dezenas e vai receber quase R$ 600 mil.
Premiação
7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 595.493,22
6 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 2.252,10
5 acertos: 1.682 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos: 18.745 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte: 41.603 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio: R$ 150 mil (21/8)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.