Mega-Sena 2903 e outras loterias: veja os números sorteados (19/8)

A Caixa sorteou nesta terça-feira (19/8) os concursos da Mega-Sena 2903, Lotofácil 3473, Quina 6804, Timemania 2283 e Dia de Sorte 1104.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (19/8)

Mega-Sena 2903 - R$ 63 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.



Confira as dezenas: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54

Premiação



6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 63.090.150,68

5 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 52.488,22

4 acertos: 3.737 apostas ganhadoras, R$ 1.180,75



Próximo sorteio: R$ 3,5 milhões (21/8)

Quina 6804 - R$ 3 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 06 - 47 - 50 - 54 - 58

Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 11.478,11

3 acertos: 2.250 apostas ganhadoras, R$ 140,89

2 acertos: 61.220 apostas ganhadoras, R$ 5,17

Próximo sorteio: R$ 7,5 milhões (20/8)

Lotofácil 3473 - R$ 4 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25

Cinco apostas, de Itaúna/MG, Brasília/DF, Campo Grande/MS, Teresina/PI e Cotia/SP, acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber pouco mais de R$ 600 mil.

Premiação



15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 607.659,64

14 acertos: 498 apostas ganhadoras, R$ 1.238,45

13 acertos: 15.869 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 175.043 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 848.441 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (20/8)

Timemania 2283 - R$ 16,5 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 15 - 18 - 41 - 46 - 53 - 55 - 61

Time do Coração: 01 (ABC/RN)

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 85.293,69

5 acertos: 114 apostas ganhadoras, R$ 2.137,68

4 acertos: 2.661 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 27.018 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 11.312 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 16,8 milhões (21/8)

Dia de Sorte 1104 - R$ 600 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 04 - 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 23

Mês da sorte: 01 (JANEIRO)

Uma aposta de Perdizes/MG acertou as sete dezenas e vai receber quase R$ 600 mil.

Premiação



7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 595.493,22

6 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 2.252,10

5 acertos: 1.682 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 18.745 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 41.603 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 150 mil (21/8)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.