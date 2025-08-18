Lotofácil 3472, Quina 6803 e outras loterias: números sorteados (18/8)

A Caixa sorteou nesta segunda-feira (18/8) os concursos da Lotofácil 3472, Quina 6803, Lotomania 2811, Dupla Sena 2848 e Super Sete 734.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualiza todos os resultados em tempo real.



Confira as loterias desta segunda-feira (18/8)



Lotofácil 3472 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25



Premiação



15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 350 apostas ganhadoras, R$ 838,10

13 acertos: 13.186 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 126.527 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 604.820 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 4 milhões (19/8)





Quina 6803 - R$ 2,2 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.



Confira as dezenas: 27 - 33 - 43 - 65 - 71



Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 11.875,74

3 acertos: 2.390 apostas ganhadoras, R$ 127,77

2 acertos: 60.296 apostas ganhadoras, R$ 5,06

Próximo sorteio: R$ 3 milhões (19/8)

Lotomania 2811 - R$ 3,4 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 05 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 - 46 - 47 - 48 - 54 - 55 - 57 - 68 - 70 - 77 - 79 - 81 - 87 - 92 - 96

Uma aposta do Rio de Janeiro/RJ acertou as 20 dezenas e vai receber quase R$ 3,4 milhões.



Premiação



20 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 3.395.774,32

19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 58.029,73

18 acertos: 96 apostas ganhadoras, R$ 2.158,84

17 acertos: 920 apostas ganhadoras, R$ 157,68

16 acertos: 4.550 apostas ganhadoras, R$ 31,88

15 acertos: 17.486 apostas ganhadoras, R$ 8,29

0 acerto: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 600 mil (20/8)



Dupla Sena 2848 - R$ 3,7 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas:

1º sorteio: 08 - 30 - 31 - 35 - 36 - 38

2º sorteio: 10 - 14 - 21 - 24 - 38 - 50



Premiação - 1º Sorteio



6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 15 apostas ganhadoras R$ 5.256,21

4 acertos: 739 apostas ganhadoras R$ 121,93

3 acertos: 12.505 apostas ganhadoras R$ 3,60

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 20 apostas ganhadoras R$ 3.547,94

4 acertos: 697 apostas ganhadoras R$ 129,27

3 acertos: 14.067 apostas ganhadoras R$ 3,20

Próximo sorteio: R$ 4 milhões (20/8)



Super Sete 734 - R$ 100 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 8

Coluna 3: 5

Coluna 4: 7

Coluna 5: 0

Coluna 6: 9

Coluna 7: 8



Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 591,82

4 acertos: 414 apostas ganhadoras, R$ 57,18

3 acertos: 4.012 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Próximo sorteio: R$ 150 mil (20/8)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.