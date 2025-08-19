Assine
NÃO ACUMULOU!

Mega-Sena 2903: bolão leva R$ 63 milhões; 4 mineiros acertam a quina

Os vencedores fizeram um bolão de 15 cotas, de sete números, e cravaram o resultado. Sortudos vão dividir R$ 63.090.150,60

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
19/08/2025 21:15

A mega-sena da virada foi criada em 2008. É o maior prêmio realizado em toda a América Latina.
Mega-Sena saiu para bolão no Maranhão. Apostadores vão dividir pouco mais de R$ 63 milhões crédito: Wilson Dias / Agência Brasil

Um bolão de Caxias (MA) acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2903 sorteadas nesta terça-feira (19/8). O bolão é formado por 15 cotas, de sete números e cravou o resultado. Os vencedores vão dividor exatos R$ 63.090.150,60.

A Mega-Sena 2897 teve as seguintes dezenas sorteadas: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54. Com isso, o prêmio do próximo sorteio, do concurso 2904, é estimado em R$ 3,5 milhões, na quinta-feira (21/8).

Neste concurso, 51 apostas bateram na trave e acertaram cinco dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$ 52.488,22 - 4 apostas de Minas acertaram a quina.

Os ganhadores de cinco dezenas de Minas são de Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia e Vespasiano.

Dos quatro acertadores das cinco dezenas de Mega-Sena 2903 em Minas, três apostas foram simples. A de Contagem foi bolão. Todos os ganhadores apostaram seis dezenas. Os vencedores vão receber R$ 52.488,22.

Como resgatar o prêmio?

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

