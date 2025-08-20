Assine
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Casos de feminicídio por arma de fogo aumentam em 2025 no país

Crimes aconteceram em quatro estados; um terço deles ocorreu em Pernambuco. Confira a lista

20/08/2025 12:19

Ilustração retrata aumento de casos de feminicídio com arma de fogo no Brasil
Ilustração retrata aumento de casos de feminicídio com arma de fogo no Brasil

Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado em 57 municípios indica que pelo menos 29 mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio praticado com arma de fogo em 2025, até a primeira quinzena de agosto. Na comparação com o mesmo período de 2024, houve crescimento de 45%.

Das 29 vítimas, 76% não sobreviveram, ou seja, 22 morreram. Em 2024, das 20 baleadas, 60% não sobreviveram: 12 mulheres morreram e oito ficaram feridas.

O maior número de casos ocorreu na região metropolitana do Recife (PE): 31% de todos os casos registrados. Foram 13 vítimas (oito mortas e cinco feridas) em 2025. No ano passado, o número tinha sido de oito vítimas (seis mortas e duas feridas).

Na Grande Belém (PA), houve dois registros de mortes em 2025. Em 2024, o número foi de uma ferida. Em Salvador e região metropolitana, o total de vítimas passou de duas mortas e duas feridas, para quatro mortas.

Na região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), o número de vítimas subiu de sete (quatro mortas e três feridas) em 2024 para 10 (oito mortas e duas feridas) em 2025.

Ambiente e agressores

O principal lugar onde aconteceram os crimes foi o ambiente doméstico. Das 29 vítimas, 15 foram atingidas dentro de casa. Cinco foram baleadas dentro de bares.

Do total de vítimas, 25 foram atingidas por companheiros ou ex-companheiros, ou seja, 86% dos casos. Um quarto dos casos (7) teve como agressores agentes de segurança.

Leia Mais

O Instituto Fogo Cruzado também divulgou a lista de feminicídio ou tentativas de feminicídio por municípios. Veja a lista completa:

  • Recife (Pernambuco): 9 mulheres 
  • Rio de Janeiro (Rio de Janeiro): 4 
  • Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco): 3 
  • Belém (Pará): 2 
  • Camaçari (Bahia): 2 
  • Duque de Caxias (Rio de Janeiro): 2 
  • Simões Filho (Bahia): 2 
  • Abreu e Lima (Pernambuco) 1 
  • Magé (Rio de Janeiro): 1 
  • Maricá (Rio de Janeiro): 1 
  • Mesquita (Rio de Janeiro): 1 
  • Nova Iguaçu (Rio de Janeiro): 1

