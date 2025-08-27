Mega-Sena 2907 e outras loterias: confira os números sorteados (28/8)
Caixa também sorteia concursos da Quina 6811, Timemania 2287 e Dia de Sorte 1108 nesta quinta-feira (28/8), no Espaço da Sorte, em São Paulo
compartilheSiga no
A Caixa sorteia nesta quinta-feira (28/8) os concursos Mega-Sena 2907, Quina 6811, Timemania 2287 e Dia de Sorte 1108.
O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Confira as loterias desta quinta-feira (28/8)
Mega-Sena 2907 - R$ 3,5 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas:
Premiação
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
Próximo sorteio:
Leia Mais
Quina 6811 - R$ 600 mil
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números:
Premiação
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:
Próximo sorteio:
Timemania 2287 - R$ 18,5 milhões
Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".
Confira as dezenas:
Time do coração:
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Time do Coração:
Próximo sorteio: R$ 18.5 milhões
Dia de Sorte 1108 - R$ 800 mil
O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.
Confira as dezenas:
Mês da sorte:
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
Mês da Sorte:
Próximo sorteio:
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.