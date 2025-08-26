Assine
Mega-Sena 2906: uma aposta leva R$ 33 milhões; 6 mineiros acertam a quina

O vencedor fez uma aposta simples, de seis números, pela internet e cravou o resultado. Confira os números sorteados

Repórter
26/08/2025 21:06

Mega acumula e pode pagar R$ 7 milhões no próximo sorteio
Mega-Sena teve um ganhador no sorteio desta terça-feira crédito: EBC

Uma aposta do Rio de Janeiro (RJ) acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2906 sorteadas nesta terça-feira (26/8). O vencedor fez uma aposta simples, de seis números, pela internet e cravou o resultado. O sortudo faturou exatos R$ 33.707.841,37.

A Mega-Sena 2906 teve as seguintes dezenas sorteadas:  17 - 33 - 37 - 41 - 46 - 49. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça-feira. Com isso, o prêmio do próximo sorteio, do concurso 2907, é estimado em R$ 3,5 milhões, na quinta-feira (28/8).

Neste concurso, 43 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$ 42.601,48 - 6 apostas de Minas acertaram a quina.

Leia Mais

Os ganhadores de cinco dezenas de Minas são de Belo Horizonte (2), Curvelo, Divinópolis, Pompéu e São Gotardo. 

Dos 6 acertadores das cinco dezenas de Mega-Sena 2906 em Minas, 4 apostas foram simples. As apostas de Belo Horizonte (1) e Divinópolis foram bolões. No caso dos bolões, ambos apostaram seis dezenas e têm 8 cotas cada. 

Os vencedores vão receber R$ 42.601,44 - no caso dos bolões, cerca de R$ 5 mil por participante. A outra aposta de BH foi feita com 7 dezenas, por isso o ganhador vai levar R$ 85.202,96.


Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

