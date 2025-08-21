Mega-Sena 2904 acumula e vai a R$ 28 milhões; 1 mineiro acerta a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2904 sorteadas nesta quinta-feira (21/8). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 28 milhões no próximo sorteio, no sábado (23/8).

A Mega-Sena 2904 teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça.

A aposta que acertou as cinco dezenas da Mega-Sena 2904, de Belo Horizonte, foi simples, com seis números.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.