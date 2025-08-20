Lotofácil 3474, Quina 6805 e outras loterias: números sorteados (20/8)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (20/8) os concursos da Lotofácil 3474, Quina 6805, Lotomania 2812, Dupla Sena 2849, Super Sete 735 e +Milionária 278.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.

Loterias desta quarta-feira (20/8)

Lotofácil 3474 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25

Duas apostas, do Rio de Janeiro/RJ e de Macapá/AP, acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber quase R$ 770 mil.

Premiação



15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 767.416,72

14 acertos: 192 apostas ganhadoras, R$ 2.394,49

13 acertos: 7.148 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 88.745 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 479.031 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (21/8)

Quina 6805 - R$ 7,5 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 06 - 16- 18 - 26 - 73

Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 9.104,51

3 acertos: 4.005 apostas ganhadoras, R$ 106,08

2 acertos: 93.387 apostas ganhadoras, R$ 4,54

Próximo sorteio: R$ 8,6 milhões (21/8)

Lotomania 2812 - R$ 600 mil



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 02 - 06 - 07 - 17 - 20 - 22 - 25 - 32 - 37 - 43 - 49 - 55 - 58 - 71 - 74 - 79 - 81 - 83 - 87 - 95

Uma aposta de Aracu/GO acertou as 20 dezenas e vai receber pouco mais de R$ 556 mil.

Premiação



20 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 556.785,82

19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 31.340,54

18 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 2.647,01

17 acertos: 318 apostas ganhadoras, R$ 307,98

16 acertos: 2.240 apostas ganhadoras, R$ 43,72

15 acertos: 9.136 apostas ganhadoras, R$ 10,72

0 acerto: 1 aposta ganhadora, R$ 78.351,38

Próximo sorteio: R$ 500 mil (22/8)

Dupla Sena 2849 - R$ 4 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira os números

1º sorteio: 05 - 13 - 18 - 34 - 35 - 50

2º sorteio: 28 - 35 - 36 - 40 - 43 - 44

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 24 apostas ganhadoras R$ 3.046,15

4 acertos: 853 apostas ganhadoras R$ 97,95

3 acertos: 14.825 apostas ganhadoras R$ 2,81

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 11 apostas ganhadoras R$ 5.981,54

4 acertos: 562 apostas ganhadoras R$ 148,66

3 acertos: 11.310 apostas ganhadoras R$ 3,69

Próximo sorteio: R$ 4,3 milhões (22/8)

Super Sete 735 - R$ 150 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira os números:

1ª coluna: 7

2ª coluna: 3

3ª coluna: 0

4ª coluna: 3

5ª coluna: 2

6ª coluna: 2

7ª coluna: 8

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 4.760,06

5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 850,01

4 acertos: 320 apostas ganhadoras, R$ 63,75

3 acertos: 3.036 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Próximo sorteio: R$ 200 mil (22/8)

+Milionária 278 - R$ 145 milhões



O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas: 04 - 18 - 36 - 38 - 45 - 49

Trevos da sorte: 3 - 2

Premiação



6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 4 apostas ganhadoras, R$ 125.321,02

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 45 apostas ganhadoras, R$ 4.950,96

4 acertos + 2 trevos: 179 apostas ganhadoras, R$ 1.333,55

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 2.067 apostas ganhadoras, R$ 115,48

3 acertos + 2 trevos: 2.742 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 21.020 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 19.851 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 156.428 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 147 milhões (23/8)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.