Aposta de BH ganha mais de R$ 1,7 milhão na Lotofácil

Um sortudo de Belo Horizonte, fez uma aposta simples no concurso 3478 da Lotofácil e acertou os 15 números da loteria sorteada nesta segunda-feira (25/8). No último dia 16, outro apostador de BH faturou, sozinho, mais de R$ 1,5 milhão na mesma loteria.

O ganhador de BH fez a aposta em uma lotérica da Região Centro-Sul da capital, apostou 15 números e 'cravou' o resultado. Os número sorteados foram: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24. Confira as outras loterias sorteadas nesta segunda-feira.

O apostador da capital faturou o prêmio sozinho e vai levar a bolada de R$ 1.713.470,68.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.