Lotofácil 3476, Quina 6807 e outras loterias: números sorteados (22/8)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (22/8) os concursos Lotofácil 3476, Quina 6807, Lotomania 2813, Dupla Sena 2850 e Super Sete 736.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (22/8)



Lotofácil 3476 - R$ 5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25

Duas apostas, de São Luís/MA e Tobias Barreto/SE, acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber pouco mais de R$ 2 milhões.

Premiação

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.033.503,06

14 acertos: 330 apostas ganhadoras, R$ 2.405,99

13 acertos: 12.632 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 154.225 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 822.890 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (23/8)

Quina 6807 - R$ 10 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 03 - 17 - 27 - 55 - 70

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 7.529,91

3 acertos: 5.063 apostas ganhadoras, R$ 96,31

2 acertos: 118.388 apostas ganhadoras, R$ 4,11

Próximo sorteio: R$ 11 milhões (23/8)

Lotomania 2813 - R$ 500 mil



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 07 - 09 - 16 - 20 - 36 - 40 - 47 - 50 - 54 - 58 - 66 - 74 - 76 - 77 - 80 - 84 - 86 - 89 - 90 - 99

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 31.663,36

18 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 2.198,84

17 acertos: 782 apostas ganhadoras, R$ 126,53

16 acertos: 2.204 apostas ganhadoras, R$ 44,89

15 acertos: 8.698 apostas ganhadoras, R$ 11,37

0 acerto: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 1 milhão (25/8)

Dupla Sena 2850 - R$ 4,3 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas:

1° sorteio: 08 - 12 - 17 - 30 - 42 - 43

2° sorteio: 10 - 13 - 30 - 32 - 37 - 45

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 9 apostas ganhadoras R$ 8.528,71

4 acertos: 717 apostas ganhadoras R$ 122,34

3 acertos: 13.471 apostas ganhadoras R$ 3,25

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 15 apostas ganhadoras R$ 4.605,50

4 acertos: 648 apostas ganhadoras R$ 135,37

3 acertos: 13.585 apostas ganhadoras R$ 3,22

Próximo sorteio: R$ 4,7 milhões (25/8)

Super Sete 736 - R$ 200 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 2

Coluna 3: 2

Coluna 4: 0

Coluna 5: 9

Coluna 6: 0

Coluna 7: 2

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 7.067,13

5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 841,32

4 acertos: 389 apostas ganhadoras, R$ 51,90

3 acertos: 3.338 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Próximo sorteio: R$ 250 mil (25/8)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.