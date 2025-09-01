Quina 6815 e outras loterias: números sorteados (1º/9)
Caixa também sorteia concursos da Lotomania 2817, Dupla Sena 2854 e Super Sete 740 nesta segunda-feira (1º/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo
A Caixa sorteia nesta segunda-feira (1º/9) os concursos da Quina 6815, Lotomania 2817, Dupla Sena 2854 e Super Sete 740.
O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Confira as loterias desta segunda-feira (01º/9)
Quina 6815 - R$ 9,5 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 04 - 14 - 26 - 66 - 74
Premiação
Lotomania 2817 - R$ 3,2 milhões
São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas: 01 - 04 - 09 - 16 - 20 - 26 - 35 - 49 - 54 - 65 - 72 - 73 - 84 - 85 - 87 - 93 - 94 - 97 - 98 - 00
Premiação
Dupla Sena 2854 - R$ 6 milhões
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira as dezenas:
1º sorteio: 21 - 23 - 27 - 28 - 29 - 36
2º sorteio: 02 - 08 - 09 - 31 - 42 - 44
Premiação - 1º Sorteio
Super Sete 740 - R$ 500 mil
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas:
Coluna 1: 4
Coluna 2: 9
Coluna 3: 0
Coluna 4: 7
Coluna 5: 5
Coluna 6: 4
Coluna 7: 5
Premiação
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20). Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.