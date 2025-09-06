Lotofácil da Independência e outras loterias: confira os números sorteados
Caixa também sorteia os concursos da Mega-Sena 2911, Quina 6820, Timemania 2291, Dia de Sorte 1112 e +Milionária 283 neste sábado (6/9), no Espaço da Sorte
compartilheSiga no
A Caixa sorteia neste sábado (6/9) os concursos da Lotofácil da Independência, Mega-Sena 2911, Quina 6820, Timemania 2291, Dia de Sorte 1112 e +Milionária 283.
O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Loterias deste sábado (6/9)
Lotofácil 3480 - R$ 220 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Nesse sorteio especial, caso ninguém acerte as 15 dezenas, o prêmio sai para os acertadores de 14 números e, assim, sucessivamente.
Confira as dezenas:
Premiação
15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:
Próximo sorteio:
Leia Mais
Mega-Sena 2910 - R$ 40 milhões
O participante tem que acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas:
Premiação
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
Próximo sorteio:
Quina 6820 - R$ 3,4 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas:
Premiação
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:
Próximo sorteio:
Timemania 2291 - R$ 22 milhões
O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas:
Time do Coração:
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Time do Coração:
Próximo sorteio:
Dia de Sorte 1112 - R$ 400 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas:
Mês da sorte:
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
Mês da Sorte:
Próximo sorteio:
+Milionária 283 - R$ 154 milhões
O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.
Confira as dezenas:
Trevos da sorte:
Premiação
6 acertos + 2 trevos:
6 acertos + 1 ou nenhum trevo:
5 acertos + 2 trevos:
5 acertos + 1 ou nenhum trevo:
4 acertos + 2 trevos:
4 acertos + 1 ou nenhum trevo:
3 acertos + 2 trevos:
3 acertos + 1 trevo:
2 acertos + 2 trevos:
2 acertos + 1 trevo:
Próximo sorteio:
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.