Lotofácil da Independência e outras loterias: confira os números sorteados

A Caixa sorteia neste sábado (6/9) os concursos da Lotofácil da Independência, Mega-Sena 2911, Quina 6820, Timemania 2291, Dia de Sorte 1112 e +Milionária 283.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (6/9)

Lotofácil 3480 - R$ 220 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Nesse sorteio especial, caso ninguém acerte as 15 dezenas, o prêmio sai para os acertadores de 14 números e, assim, sucessivamente.

Confira as dezenas:

Premiação

15 acertos:

14 acertos:

13 acertos:

12 acertos:

11 acertos:

Próximo sorteio:



Mega-Sena 2910 - R$ 40 milhões



O participante tem que acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.



Confira as dezenas:

Premiação



6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

Próximo sorteio:

Quina 6820 - R$ 3,4 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas:

Premiação



5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

2 acertos:

Próximo sorteio:

Timemania 2291 - R$ 22 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas:

Time do Coração:

Premiação



7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Time do Coração:

Próximo sorteio:

Dia de Sorte 1112 - R$ 400 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas:

Mês da sorte:

Premiação



7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:



Mês da Sorte:

Próximo sorteio:

+Milionária 283 - R$ 154 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas:

Trevos da sorte:

Premiação



6 acertos + 2 trevos:

6 acertos + 1 ou nenhum trevo:

5 acertos + 2 trevos:

5 acertos + 1 ou nenhum trevo:

4 acertos + 2 trevos:

4 acertos + 1 ou nenhum trevo:

3 acertos + 2 trevos:

3 acertos + 1 trevo:

2 acertos + 2 trevos:

2 acertos + 1 trevo:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.