Lotofácil da Independência tem 54 ganhadores; nenhum de MG
Prêmio especial da loteria foi sorteado neste sábado (6/9) e distribuiu R$ 220 milhões. Confira de onde são os ganhadores
compartilheSiga no
A Lotofácil da Independência, sorteada neste sábado (6/9), teve 56 apostas ganhadoras em todo o país. O prêmio de R$ 220 milhões foi dividido e cada aposta vai levar R$ 4.293.824,84.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia
Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23. Confira as outras loterias sorteadas neste sábado.
Leia Mais
Entre os 54 jogos com 15 acertos, 21 são de São Paulo e nenhum de Minas Gerais. Das 54 apostas ganhadoras, 8 foram feitas pela internet. Foram 30 bolões e 24 apostas simples.
Em 2024, a Lotofácil da Independência teve 86 apostas ganhadoras em todo o país. O prêmio de R$ 206 milhões foi dividido e cada aposta levou R$ 2.354.726,30. Foram 13 mineiros que acertaram os números. Dois deles eram da Grande BH.
Veja de onde são os ganhadores:
- Salvador-BA
- Fortaleza-CE
- Juazeiro do Norte-CE
- Brasília-DF (4)
- Serra-ES
- Vitória-ES
- Goiânia-GO
- Piracanjuba-GO
- São Luís-MA
- Campo Grande-MS
- Ananideua-PA
- Paraupebas-PA
- Conceição-PB
- João Pessoa-PB
- Olinda-PE
- Petrolina-PE
- Curitiba-PR (2)
- Engenheiro Beltrão-PR
- Londrina-PR
- Toledo-PR
- Angra dos Reis-RJ
- Niterói-RJ
- Rio de Janeiro-RJ
- São Pedro da Aldeia-RJ
- Natal-RN (2)
- Porto Velho-RO
- Canoas-RS
- Americana-SP
- Arujá-SP
- Campinas-SP
- Capão Bonito-SP
- Itapecerica da Serra-SP (2)
- Jundiaí-SP (2)
- Osaco-SP (2)
- São Bernardo do Campo-SP
- São José do Rio Preto-SP
- São José dos Campos-SP
- São Paulo-SP (8)
A Lotofácil da Independência teve 9.661 apostas ganhadoras com 14 acertos e cada uma leva R$ 2.008,81. Outros 301.854 jogos fizeram 13 acertos e vão receber R$ 35. Com 12 números, foram 3.539.490 apostas e cada uma delas recebe R$ 14. Já com 11 acertos, foram 18.955.181 apostas e cada uma vai receber R$7.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.