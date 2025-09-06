Lotofácil da Independência tem 54 ganhadores; nenhum de MG

A Lotofácil da Independência, sorteada neste sábado (6/9), teve 56 apostas ganhadoras em todo o país. O prêmio de R$ 220 milhões foi dividido e cada aposta vai levar R$ 4.293.824,84.

Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23. Confira as outras loterias sorteadas neste sábado.

Entre os 54 jogos com 15 acertos, 21 são de São Paulo e nenhum de Minas Gerais. Das 54 apostas ganhadoras, 8 foram feitas pela internet. Foram 30 bolões e 24 apostas simples.

Em 2024, a Lotofácil da Independência teve 86 apostas ganhadoras em todo o país. O prêmio de R$ 206 milhões foi dividido e cada aposta levou R$ 2.354.726,30. Foram 13 mineiros que acertaram os números. Dois deles eram da Grande BH.

Veja de onde são os ganhadores:

Salvador-BA

Fortaleza-CE

Juazeiro do Norte-CE

Brasília-DF (4)

Serra-ES

Vitória-ES

Goiânia-GO

Piracanjuba-GO

São Luís-MA

Campo Grande-MS

Ananideua-PA

Paraupebas-PA

Conceição-PB

João Pessoa-PB

Olinda-PE

Petrolina-PE

Curitiba-PR (2)

Engenheiro Beltrão-PR

Londrina-PR

Toledo-PR

Angra dos Reis-RJ

Niterói-RJ

Rio de Janeiro-RJ

São Pedro da Aldeia-RJ

Natal-RN (2)

Porto Velho-RO

Canoas-RS

Americana-SP

Arujá-SP

Campinas-SP

Capão Bonito-SP

Itapecerica da Serra-SP (2)

Jundiaí-SP (2)

Osaco-SP (2)

São Bernardo do Campo-SP

São José do Rio Preto-SP

São José dos Campos-SP

São Paulo-SP (8)

A Lotofácil da Independência teve 9.661 apostas ganhadoras com 14 acertos e cada uma leva R$ 2.008,81. Outros 301.854 jogos fizeram 13 acertos e vão receber R$ 35. Com 12 números, foram 3.539.490 apostas e cada uma delas recebe R$ 14. Já com 11 acertos, foram 18.955.181 apostas e cada uma vai receber R$7.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).









Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

















