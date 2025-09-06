Assine
MINEIROS AZARADOS?

Lotofácil da Independência tem 54 ganhadores; nenhum de MG

Prêmio especial da loteria foi sorteado neste sábado (6/9) e distribuiu R$ 220 milhões. Confira de onde são os ganhadores

Humberto Santos
Repórter
Sub-editor
06/09/2025 22:02 - atualizado em 06/09/2025 22:09

Bilhete da Lotofácil da Independência
Bilhete da Lotofácil da Independência crédito: Agência Brasil

A Lotofácil da Independência, sorteada neste sábado (6/9), teve 56 apostas ganhadoras em todo o país. O prêmio de R$ 220 milhões foi dividido e cada aposta vai levar R$ 4.293.824,84.

 Os números sorteados foram:  03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23. Confira as outras loterias sorteadas neste sábado.

Entre os 54 jogos com 15 acertos, 21 são de São Paulo e nenhum de Minas Gerais. Das  54 apostas ganhadoras, 8 foram feitas pela internet. Foram 30 bolões e 24 apostas simples. 

Em 2024, a Lotofácil da Independência teve 86 apostas ganhadoras em todo o país. O prêmio de R$ 206 milhões foi dividido e cada aposta levou R$ 2.354.726,30. Foram 13 mineiros que acertaram os números. Dois deles eram da Grande BH.

Veja de onde são os ganhadores:

  • Salvador-BA
  • Fortaleza-CE
  • Juazeiro do Norte-CE
  • Brasília-DF (4)
  • Serra-ES
  • Vitória-ES
  • Goiânia-GO
  • Piracanjuba-GO
  • São Luís-MA
  • Campo Grande-MS
  • Ananideua-PA
  • Paraupebas-PA
  • Conceição-PB
  • João Pessoa-PB
  • Olinda-PE
  • Petrolina-PE
  • Curitiba-PR (2)
  • Engenheiro Beltrão-PR
  • Londrina-PR
  • Toledo-PR
  • Angra dos Reis-RJ
  • Niterói-RJ
  • Rio de Janeiro-RJ
  • São Pedro da Aldeia-RJ
  • Natal-RN (2)
  • Porto Velho-RO
  • Canoas-RS
  • Americana-SP
  • Arujá-SP
  • Campinas-SP
  • Capão Bonito-SP
  • Itapecerica da Serra-SP (2)
  • Jundiaí-SP (2)
  • Osaco-SP (2)
  • São Bernardo do Campo-SP
  • São José do Rio Preto-SP
  • São José dos Campos-SP
  • São Paulo-SP (8)

A Lotofácil da Independência teve 9.661 apostas ganhadoras com 14 acertos e cada uma leva R$ 2.008,81. Outros 301.854 jogos fizeram 13 acertos e vão receber R$ 35. Com 12 números, foram 3.539.490 apostas e cada uma delas recebe R$ 14. Já com 11 acertos, foram 18.955.181 apostas e cada uma vai receber R$7. 

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.


Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).




Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.









