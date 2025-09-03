Quina 6817 e outras loterias: números sorteados (3/9)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (2/9) os concursos da Quina 6817, Lotomania 2818, Dupla Sena 2855, Super Sete 741 e +Milionária 282. O próximo sorteio da Lotofácil será no dia 6/9, no concurso especial da Lotofácil da Independência.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.

Loterias desta quarta-feira (2/9)

Quina 6817 - R$ 600 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números:

Premiação



5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

2 acertos:

Próximo sorteio:

Lotomania 2818 - R$ 4 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas:

Premiação



20 acertos:

19 acertos:

18 acertos:

17 acertos:

16 acertos:

15 acertos:

0 acertos:

Próximo sorteio:

Dupla Sena 2855 - R$ 6,5 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira os números

1º sorteio:

2º sorteio:

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Próximo sorteio:

Super Sete 741 - R$ 550 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira os números:

1ª coluna:

2ª coluna:

3ª coluna:

4ª coluna:

5ª coluna:

6ª coluna:

7ª coluna:

Premiação



7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Próximo sorteio:

+Milionária 282 - R$ 152 milhões



O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas:

Trevos da sorte:

Premiação



6 acertos + 2 trevos:

6 acertos + 1 ou nenhum trevo:

5 acertos + 2 trevos:

5 acertos + 1 ou nenhum trevo:

4 acertos + 2 trevos:

4 acertos + 1 ou nenhum trevo:

3 acertos + 2 trevos:

3 acertos + 1 trevo:

2 acertos + 2 trevos:

2 acertos + 1 trevo:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.