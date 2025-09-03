Quina 6817 e outras loterias: números sorteados (3/9)
Caixa também sorteia concursos da Lotomania 2818, Dupla Sena 2855, Super Sete 741 e +Milionária 282 nesta quarta-feira (3/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo
A Caixa sorteia nesta quarta-feira (2/9) os concursos da Quina 6817, Lotomania 2818, Dupla Sena 2855, Super Sete 741 e +Milionária 282. O próximo sorteio da Lotofácil será no dia 6/9, no concurso especial da Lotofácil da Independência.
O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.
Loterias desta quarta-feira (2/9)
Quina 6817 - R$ 600 mil
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números:
Premiação
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:
Próximo sorteio:
Lotomania 2818 - R$ 4 milhões
São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas:
Premiação
20 acertos:
19 acertos:
18 acertos:
17 acertos:
16 acertos:
15 acertos:
0 acertos:
Próximo sorteio:
Dupla Sena 2855 - R$ 6,5 milhões
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira os números
1º sorteio:
2º sorteio:
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Próximo sorteio:
Super Sete 741 - R$ 550 mil
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira os números:
1ª coluna:
2ª coluna:
3ª coluna:
4ª coluna:
5ª coluna:
6ª coluna:
7ª coluna:
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Próximo sorteio:
+Milionária 282 - R$ 152 milhões
O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.
Confira as dezenas:
Trevos da sorte:
Premiação
6 acertos + 2 trevos:
6 acertos + 1 ou nenhum trevo:
5 acertos + 2 trevos:
5 acertos + 1 ou nenhum trevo:
4 acertos + 2 trevos:
4 acertos + 1 ou nenhum trevo:
3 acertos + 2 trevos:
3 acertos + 1 trevo:
2 acertos + 2 trevos:
2 acertos + 1 trevo:
Próximo sorteio:
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.