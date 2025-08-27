Quina 6811 e outras loterias: números sorteados (27/8)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (27/8) os concursos da Quina 6811, Lotomania 2815, Dupla Sena 2852, Super Sete 738 e +Milionária 280. O próximo sorteio da Lotofácil será no dia 6/9, no concurso especial da Lotofácil da Independência.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.

Loterias desta quarta-feira (27/8)

Quina 6805 - R$ 600 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 10 - 17 - 33 - 49 - 60

Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 6.640,40

3 acertos: 3.116 apostas ganhadoras, R$ 83,21

2 acertos: 66.738 apostas ganhadoras, R$ 3,88

Próximo sorteio: R$ 1,4 milhão (28/8)

Lotomania 2812 - R$ 1,6 milhão



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 32 - 38 - 43 - 52 - 53 - 58 - 62 - 63 - 64 - 68 - 78 - 79 - 86 - 88 - 89

Premiação



20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 49.439,25

18 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 3.340,49

17 acertos: 454 apostas ganhadoras, R$ 272,24

16 acertos: 2581 apostas ganhadoras, R$ 47,88

15 acertos: 10825 apostas ganhadoras, R$ 11,41

0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 2,3 milhões (29/8)

Dupla Sena 2852 - R$ 5 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira os números

1º sorteio: 05 - 10 - 16 - 20 - 35 - 39

2º sorteio: 19 - 20 - 29 - 30 - 37 - 45

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 16 apostas ganhadoras R$ 6.261,78

4 acertos: 847 apostas ganhadoras R$ 135,18

3 acertos: 17.741 apostas ganhadoras R$ 3,22

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 18 apostas ganhadoras R$ 5.009,43

4 acertos: 831 apostas ganhadoras R$ 137,78

3 acertos: 15.954 apostas ganhadoras R$ 3,58

Próximo sorteio: R$ 5,5 milhões (29/8)

Super Sete 738 - R$ 300 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira os números:

1ª coluna: 3

2ª coluna: 2

3ª coluna: 0

4ª coluna: 3

5ª coluna: 3

6ª coluna: 4

7ª coluna: 8

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 4.549,30

5 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 812,37

4 acertos: 413 apostas ganhadoras, R$ 62,94

3 acertos: 3.658 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Próximo sorteio: R$ 350 mil (29/8)

+Milionária 280 - R$ 148 milhões



O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas: 18 - 22 - 25 - 29 - 37 - 49

Trevos da sorte: 1 e 4

Premiação



6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 246.662,02

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 43 apostas ganhadoras, R$ 5.098,96

4 acertos + 2 trevos: 119 apostas ganhadoras, R$ 1.974,08

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1957 apostas ganhadoras, R$ 120,03

3 acertos + 2 trevos: 2211 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 19779 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 16678 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 148935 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 150 milhões (30/8)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.