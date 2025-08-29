Quina 6813 e outras loterias: números sorteados (29/8)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (29/8) os concursos Quina 6813, Lotomania 2816, Dupla Sena 2853 e Super Sete 739.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (29/8)

Quina 6813 - R$ 2,3 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 02 - 14 - 38 - 39 - 52

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 6.457,56

3 acertos: 3.286 apostas ganhadoras, R$ 114,16

2 acertos: 81.907 apostas ganhadoras, R$ 4,58

Próximo sorteio: R$ 3,5 milhões (30/8)

Lotomania 2816 - R$ 2,3 milhões



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.



Confira as dezenas: 08 - 13 - 14 - 21 - 26 - 28 - 31 - 34 - 43 - 44 - 50 - 52 - 54 - 64 - 73 - 74 - 78 - 84 - 90 - 91



Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 81.615,06

18 acertos: 67 apostas ganhadoras, R$ 2.284,01

17 acertos: 523 apostas ganhadoras, R$ 292,59

16 acertos: 3.316 apostas ganhadoras, R$ 46,14

15 acertos: 13.343 apostas ganhadoras, R$ 11,46

0 acerto: 1 aposta ganhadora, R$ 122.422,62

Próximo sorteio: R$ 3,2 milhões (1º/9)

Dupla Sena 2853 - R$ 5,5 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1° sorteio: 04 - 05 - 10 - 13 - 38 - 46

2° sorteio: 05 - 17 - 19 - 32 - 41 - 42

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 17 apostas ganhadoras R$ 7.200,45

4 acertos: 1.234 apostas ganhadoras R$ 113,36

3 acertos: 24.350 apostas ganhadoras R$ 2,87

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 25 apostas ganhadoras R$ 4.406,67

4 acertos: 1.087 apostas ganhadoras R$ 128,69

3 acertos: 22.506 apostas ganhadoras R$ 3,10

Próximo sorteio: R$ 6 milhões (1º/9)

Super Sete 739 - R$ 350 mil

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 3

Coluna 3: 7

Coluna 4: 3

Coluna 5: 5

Coluna 6: 9

Coluna 7: 6

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 1.038,19

4 acertos: 507 apostas ganhadoras, R$ 61,43

3 acertos: 4.305 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Próximo sorteio: R$ 500 mil (1º/9)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.