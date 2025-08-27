Por que não tem sorteio da Lotofácil hoje?

o sorteio da Lotofácil 3479 na noite dessa terça-feira (26/8) foi o último antes do concurso especial da Lotofácil da Independência.

A Lotofácil da Independência, que tem prêmio estimado em R$ 220 milhões, será sorteado no dia 6 de setembro. Desde esta quarta-feira (27/8), toda aposta feita para a Lotofácil será destinada para o sorteio do prêmio especial. Por isso não há sorteios da Lotofácil entre os dias 27 de agosto e 5 de setembro.

A Lotofácil da Independência não acumula. O ganhador será o apostador (ou apostadores) que acertarem mais números. Caso ninguém acerte 15 dezenas, o prêmio é dividido entre as apostas que acertarem 14 dezenas e, assim, sucessivamente.

No ano passado, o concurso especial teve 86 apostas ganhadoras, dividindo o prêmio de R$ 202,5 milhões. O que deu cerca de R$ 2,3 milhões para cada jogo premiado.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.









