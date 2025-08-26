Assine
Bolão da Grande BH fatura mais de R$ 13 milhões na Quina 

Sortudos fizeram aposta de 7 números e acertaram o resultado do concurso 6810 da Quina, sorteada nesta terça-feira (26/8)

26/08/2025 21:57 - atualizado em 27/08/2025 16:40

Imagem de bilhetes de aposta da Quina
Imagem de bilhetes de aposta da Quina crédito: Caixa/Divulgação

Um bolão de Betim, na Grande BH, acertou as cinco dezenas da Quina 6810 sorteadas nesta terça-feira (26/8). 

Os números sorteados foram: 07 - 08 - 34 - 61 - 75. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça.

O bolão de 12 cotas fez uma aposta de sete números. Uma aposta simples custa R$ 3. No caso de bolões, a aposta mínima na Quina é de R$ 15. Com isso os quatro apostadores vão dividir R$ 13.760.007,63 - cerca de R$ 1,1 milhão para cada cotista

A quadra teve 50 acertadores que vão receber R$ R$ 11.130,04. Já o terno paga R$ 142,39 aos 3.722 apostadores. A dupla tem o prêmio de R$ 4,81 para 110.137 acertadores.

O próximo concurso da Quina tem prêmio estimado em R$ 600 mil e será sorteado nesta quarta-feira (27/8).

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tendência

O Trends, ferramenta do Google que mostra os temas mais populares no buscador em um passado recente, informa que o termo "Quina 6810" está entre os mais procurados do Brasil nas últimas 24 horas.

São cerca de 10 mil procuras pelo resultado do sorteio, que premiou os surtos de Betim, na Grande BH. Com isso, "Quina 6810" está entre os 10 termos mais buscados no país no período.

Tópicos relacionados:

aposta betim bolao grande-bh loteria loterias loterica minas-gerais premio quina

