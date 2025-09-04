Assine
ACUMULOU

Mega-Sena 2910 acumula e vai a R$ 40 milhões; 13 mineiros acertam a quina

No concurso desta quinta-feira (4/9), 80 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
04/09/2025 21:09

A mega-sena da virada foi criada em 2008. É o maior prêmio realizado em toda a América Latina.
Mega-Sena acumulou mais uma vez e deve sortear R$ 40 milhões no próximo sábado crédito: Wilson Dias / Agência Brasil

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2910 sorteadas nesta quinta-feira (4/9). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 40 milhões no próximo sorteio, no sábado (6/9).

A Mega-Sena 2910 teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 80 ganhadores da quina da Mega-Sena 2910 13 são mineiros. São três ganhadores de Belo Horizonte e um de Betim, Contagem, Ipatinga, João Monlevade, Nova Serrana, Pedro Leopoldo, Rio Paranaíba, Santa Luzia, São João del-Rei e Simonesia. Todas as apostas foram simples, de 6 dezenas. Cada aposta faturou R$ 22.501,55.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

