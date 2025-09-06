Lotofácil da Independência sorteia hoje (6/9) prêmio de R$ 220 milhões

Estado de Minas vai acompanhar ao vivo! A Caixa Econômica Federal sorteia, neste sábado (6/9), um prêmio estimado em R$ 220 milhões no concurso especial 3480 da Lotofácil da Independência. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. O

Como nos demais concursos especiais, a Lotofácil da Independência não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatorze números, e assim sucessivamente.







Lotofácil da Independência





O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.





Preço: R$ 3,50 (15), R$ 56 (16), R$ 476 (17), R$ 2.856 (18), R$ 13.566 (19), R$ 54.264 (20).

Probabilidade de acertar 15 números marcando:





15 números - R$ 3,50 - 1 em 3.268.760

16 números - R$ 56 - 1 em 204.298

17 números - R$ 476 - 1 em 24.035

18 números - R$ 2.856 1 em 4.006

19 números - R$ 13.566 - 1 em 843

20 números - R$ 54.264 - 1 em 211

Veja como jogar

Pelo site

- Acesse o site Loterias Online

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

- Role a tela para baixo e, na opção da Lotofácil, clique no ícone "Aposte Agora!"

- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

- Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

- Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo





- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS





- Após a introdução, faça login ou cadastre-se





- Na tela inicial, localize a Lotofácil e clique em "aposte"





- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha





- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela





- Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"





- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"





- Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"





- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não.





Pelo Internet Banking





- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha





- Clique em loterias





- Escolha Lotofácil e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 945 por dia, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)





- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 15 a 20 por cartela)





- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"





- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"





- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento





- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.