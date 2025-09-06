LOTERIAS
Lotofácil da Independência sorteia hoje (6/9) prêmio de R$ 220 milhões
Quem quiser concorrer ao prêmio da Lotofácil da Independência tem até 19h para apostar nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos das Loterias Caixa
06/09/2025 06:00
A Caixa Econômica Federal sorteia, neste sábado (6/9), um prêmio estimado em R$ 220 milhões no concurso especial 3480 da Lotofácil da Independência. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar ao vivo!
Como nos demais concursos especiais, a Lotofácil da Independência não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatorze números, e assim sucessivamente.
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Preço: R$ 3,50 (15), R$ 56 (16), R$ 476 (17), R$ 2.856 (18), R$ 13.566 (19), R$ 54.264 (20).
Probabilidade de acertar 15 números marcando:
15 números - R$ 3,50 - 1 em 3.268.760
16 números - R$ 56 - 1 em 204.298
17 números - R$ 476 - 1 em 24.035
18 números - R$ 2.856 1 em 4.006
19 números - R$ 13.566 - 1 em 843
20 números - R$ 54.264 - 1 em 211
Veja como jogar
Pelo site
- Acesse o site Loterias Online
- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
- Role a tela para baixo e, na opção da Lotofácil, clique no ícone "Aposte Agora!"
- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
- Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito
- Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra
- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada
Pelo aplicativo
- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS
- Após a introdução, faça login ou cadastre-se
- Na tela inicial, localize a Lotofácil e clique em "aposte"
- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha
- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
- Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"
- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"
- Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"
- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não.
Pelo Internet Banking
- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha
- Clique em loterias
- Escolha Lotofácil e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 945 por dia, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)
- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 15 a 20 por cartela)
- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"
- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"
- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento
- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.