Caso do padre com noiva vai parar na polícia; entenda

Um vídeo mostrando o padre Luciano Braga Simplício, de 39 anos, com uma jovem de 21 em sua casa paroquial em Nova Maringá, em Mato Grosso, viralizou no último domingo e levou o caso para a esfera policial.

As imagens, gravadas por terceiros que invadiram o local, mostram a mulher, escondida debaixo da pia de um banheiro. A repercussão foi imediata, gerando um intenso debate e mobilizando a comunidade local. O ex-noivo da jovem estaria viajando a trabalho no momento do ocorrido.

O episódio ganhou novas dimensões quando a família da mulher decidiu procurar as autoridades. Eles registraram um boletim de ocorrência denunciando a exposição indevida das imagens, o que configura crime. A Polícia Civil agora investiga quem são os responsáveis por gravar e divulgar o vídeo sem autorização.

Paralelamente, a Diocese de Diamantino, responsável pela paróquia onde o padre atuava, anunciou a abertura de uma investigação interna para apurar a conduta do religioso. Em nota oficial, a instituição afirmou que tomará as medidas cabíveis após a conclusão do processo e que o padre será afastado de suas funções durante o período de apuração.

