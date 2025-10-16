Ex-noivo quebra o silêncio após vídeo com padre viralizar: "Foi uma quebra de confiança"

O ex-noivo da jovem de 21 anos filmada com o padre Luciano Braga Simplício, de 39 anos, afirmou, por meio de seu advogado, que estava em viagem a trabalho no Rio Grande do Sul quando o vídeo foi gravado, no último domingo (12), na casa paroquial de Nova Maringá (MT).

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e na cidade após as imagens mostrarem o padre e a jovem em um quarto da residência.

Segundo nota divulgada por sua defesa, o jovem estava "totalmente alheio à situação que veio a público". Ele classificou o episódio como "uma quebra de confiança, desrespeito e ausência de responsabilidade moral ou religiosa".

A nota também informa que a família do ex-noivo mantém contato com a Polícia Civil e está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários, contribuindo com novas informações sobre o caso.

Como o vídeo foi divulgado?

As imagens, que circularam nas redes sociais, mostram o momento em que homens arrombam a porta da casa paroquial após o padre se recusar a abri-la. Em seguida, a jovem aparece chorando embaixo da pia do banheiro.

De acordo com a Polícia Civil, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (16) nas casas de suspeitos de terem vazado o vídeo.

A jovem de 21 anos também registrou um boletim de ocorrência por divulgação indevida de imagens na última segunda-feira (13).

Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel em casa paroquial. Foto: Reprodução

O que diz a Diocese de Diamantino?

Em nota oficial, a Diocese de Diamantino, responsável pela comunidade, informou que abriu uma investigação interna para apurar a conduta do padre Luciano Braga Simplício, que atua na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

A instituição religiosa afirmou que, além de medidas disciplinares, acompanha o clérigo e a comunidade afetada, buscando restaurar a confiança e reparar o escândalo.

A Diocese destacou que a continuidade das ações dependerá da comprovação dos fatos, do grau de gravidade e do julgamento eclesiástico.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do flagrante e a origem do vazamento das imagens, que gerou grande repercussão nacional.