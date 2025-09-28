Assine
POLÊMICA

Padre critica presença de cães na igreja durante missa e divide a web

Religioso pediu para que autoridades e órgãos de controle de animais tomem medidas em relação aos cachorros que ficam na igreja

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Repórter
28/09/2025 13:21

Padre pediu para que autoridades tomassem providências sobre cães que ficam na igreja
Padre pediu para que autoridades tomassem providências sobre cães que ficam na igreja crédito: Reprodução / Pascom / FreePik

Um apelo feito pelo Padre Acúrcio de Oliveira Barros durante uma missa na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Brejo Santo (CE), tem gerado debate nas redes sociais. O sacerdote solicitou, de forma veemente, que autoridades municipais e órgãos de controle de animais adotem medidas em relação à presença de cães dentro da igreja, alegando preocupações com higiene e respeito ao ritual católico.

“Eu estou muito preocupado com esses cachorros dentro da matriz. Não é possível a gente continuar assim,” afirmou o padre, pedindo “encarecidamente” a intervenção de quem for responsável pelo “departamento de zoonoses, cachorro terapia, esses bichos".

O ponto central da preocupação do Padre Acúrcio é o risco durante a Comunhão. Ele alertou para a possibilidade de um cão consumir a hóstia consagrada caso caia no chão, o que classificou como um “problema sério, seríssimo”.

“Não é possível a gente ficar dando a comunhão e o cachorro ladeando a gente, rodando. Se porventura um Corpo de Cristo cair no chão, seguramente o cachorro vai comer,” disse. 

O padre Fabio Chagas, da paróquia São João Paulo 2º, que fica em Linhares (ES), reclamou da implantação de uma capela católica diante do Buda gigante de Ibiraçu (ES).-Reprodução Instagram
A estatua é a maior de Buda no Brasil e uma das maioees so mundo. Fica nas margens da BR-101, no norte do Espírito Santo. E é muito visitada por pessoas de todas as religiões. Mas o padre ficou aborrecido. -
"Pronto falei! Pra mim é inadmissível Nossa Senhora aos pés de Buda, só isso! Mas reafirmo aqui todo meu respeito às demais religiões, só penso que salada mista na fé não dá", protestou o padre.-Reprodução Instagram do mosteiro
Capelas religiosas são pequenas edificações dedicadas ao culto cristão, podendo ser independentes ou anexas a igrejas, mosteiros e instituições. Geralmente, servem para orações, missas e celebrações menores, atendendo comunidades locais ou grupos específicos.- Imagem de JonathanRieder por Pixabay
Muitas são construídas em locais de devoção, como santuários ou propriedades privadas. Seu tamanho reduzido e função específica diferenciam-nas das grandes catedrais e basílicas.- Divulgação
A origem das capelas remonta ao Cristianismo primitivo, quando fiéis criavam pequenos espaços para culto em casas ou cavernas. Na Idade Média, nobres e monarcas construíram capelas particulares em castelos e palácios- Bocachete/Wikimédia Common
Com a expansão do cristianismo, elas se espalharam pela Europa e, depois, pelo mundo através de missões religiosas. Hoje, podem ser encontradas em escolas, hospitais, aeroportos e locais turísticos. Veja algumas capelas de beleza chamativa.- Flickr Sergei Gussev
Saint-Chapelle (França) – 1242-1248 - Localizada em Paris, possui vitrais góticos deslumbrantes que criam efeitos incríveis com a luz. Construída no século XIII para abrigar relíquias sagradas. Sua arquitetura refinada encanta visitantes do mundo todo.-Flickr Luciano Guelf
Capela Real de Granada (Espanha) – 1505-1517 - Acolhe os túmulos dos Reis Católicos e combina estilos gótico e renascentista. O altar-mor e os vitrais aumentam sua grandiosidade. Seu acervo inclui arte sacra e objetos históricos espanhóis.- Flickr Ricky Coronel
Capela da Medalha Milagrosa (França) – 1815 - Local de peregrinação onde a Virgem Maria teria aparecido a Catarina Labouré. Seu interior simples inspira espiritualidade e devoção. Fiéis acreditam no poder das orações feitas ali.-- Flickr Zygmunt Boro
Capela de São Miguel (Portugal) – Século XVI - Situada na Universidade de Coimbra, possui teto pintado e um impressionante órgão barroco. Pequena, mas repleta de detalhes manuelinos. Era usada para cerimônias acadêmicas e religiosas. -- Flickr CCDRC
Capela das Pedras (EUA) – 1956 - Construída no meio das rochas em Sedona, Arizona, tem um design moderno e impactante. Uma grande cruz de vidro domina sua fachada. Seu interior simples contrasta com a paisagem grandiosa.-Beyond My Ken /Wikimédia Commons
Capela de São Basílio (Rússia) – 1555-1561 - Parte da Catedral de São Basílio, em Moscou, com cúpulas coloridas icônicas. Cada capela interna tem murais ricamente decorados. Foi construída por ordem de Ivan, o Terrível.-- Flickr Zygmunt Boro e Reprodução do X @YourMoscowGuide, @Russia e @Russia
Capela de Thorncrown (EUA) – 1980 - No Arkansas, sua estrutura de vidro e madeira se integra à floresta. Grandes janelas permitem a entrada de luz natural. Um exemplo marcante da arquitetura orgânica moderna.-Reprodução do X @Richard98476203 e @Havenlust
Capela do Rei (Reino Unido) – 1475-1528 - No Castelo de Windsor, abriga túmulos de monarcas britânicos. Destaca-se pelos vitrais medievais e teto gótico impressionante. Foi palco de casamentos da família real.-Jack Pease?wikimédia Commons
Capela do Senhor da Pedra (Portugal) – 1686 - Construída sobre uma rocha à beira-mar, em Vila Nova de Gaia. O mar a envolve durante tempestades, criando um cenário dramático. É um local de culto e peregrinação religiosa. -- Flickr Richard Jack
Além disso, ele defendeu que a igreja, sendo um local onde se consome a Eucaristia, deve manter a salubridade: “Não pode ter um cachorro deitado com carrapato, sangrando no pé do altar. Isso é questão de higiene pública,” comparando a necessidade de limites para os animais com a educação de crianças.

O padre também esclareceu que não é contra os animais, afirmando que já criou “vários cachorros e gatos”, mas reiterou que a igreja não pode ser um espaço de acolhimento irrestrito para eles. “Outro dia uma pessoa me disse que o maior pecado dela é quando vê alguém trazer cachorro dentro da igreja… Não é que eu tenho nada contra cachorro, gosto, mas a gente tem que ter limite,” concluiu. 

O posicionamento do sacerdote gerou críticas nas redes sociais, com alguns internautas considerando sua declaração rigorosa demais em relação aos animais. “Eu pedi que meus fiéis pudessem adotar. Haviam vários. Tem só um agora. Aguardando alguém adotar. Penso que deixar na rua é abandono também. Logo deixá-los soltos é falta de cuidado”, opinou outro padre.

“O padre não conhece São Francisco de Assis”, escreveu um fiel, citando o santo padroeiro dos animais. Por outro lado, outros defenderam o sacerdote. “A questão não é gostar de animais como muitos comentam. Há um lugar pra cada coisa. Tem cachorro que certamente não causaria nenhum problema, mas nem todos são iguais. Por isso o melhor que eles fiquem em casa”, disse um internauta.

“Está difícil conviver, as pessoas perderam completamente o rumo e a insanidade tomou de conta da metrópole ao interior. Animal foi equiparado a gente... Já pensou, o padre ter dificuldade de administrar a própria casa de Deus, pela qual ele é o responsável, porque até quem não é católico quer opinar e interferir! Total apoio e minhas orações por esse padre”, dizia outro comentário. 

O Estado de Minas entrou em contato com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus e a Diocese de Crato. Mas, até a publicação da reportagem, não obteve resposta. O espaço permanece aberto para quaisquer posicionamentos. 

O que o cachorro foi fazer na igreja?

  • Em Candeias, no Centro-Oeste de Minas Gerais, um grupo de cachorros de rua se reúne todos os dias às 18h, quando o sino da Igreja Matriz começa a tocar a música em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Os cães correm até a porta da igreja e começam a uivar em coro, como se estivessem participando de um momento de fé e devoção.
  • Em Minas Gerais, um cachorrinho carinhosamente chamado de "CÃOroinha" conquistou os fiéis ao participar de encontros de coroinhas em uma igreja local. Vestido com roupas típicas, ele se tornou uma presença adorada entre os membros da comunidade religiosa.
  • Em Sobral, no Ceará, um cachorro foi adotado por um padre e passou a usar roupa de coroinha durante as missas. Sua presença trouxe alegria e comoveu os fiéis, mostrando a importância da adoção responsável de animais.
  • Em São Lourenço, Minas Gerais, um cachorro conhecido como "Bolinha" acompanha as procissões e missas na cidade. Ele foi encontrado após um acidente e, desde então, tornou-se uma presença constante nos eventos religiosos, conquistando o carinho dos moradores.

