BH receberá evento com cardápio exclusivo para cães no próximo domingo

Belo Horizonte será palco do primeiro Pet Day, evento com cardápio exclusivo para cachorros, que acontece no próximo domingo (28/9). A proposta une duas grandes paixões do povo mineiro: botecos e animais de estimação.

O evento será realizado das 12h às 16h, no Iracema Bar, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste da capital, em parceria com a Arena CrossDog, empresa especializada em proporcionar experiências pet-friendly.

O espaço foi especialmente planejado para o bem-estar animal, promovendo a integração entre a vida dos cachorros e a rotina urbana de seus tutores. A escolha do Iracema Bar, tradicional no circuito boêmio de Belo Horizonte, é pelo fato de o local já ter uma política pet-friendly.

De acordo com Isabella Pires, cofundadora da Arena CrossDog, a proposta era ir além do conceito convencional de espaços que apenas aceitam pets, criando uma estrutura pensada especialmente para os animais, incluindo um cardápio exclusivo e um ambiente hospitaleiro para os bichinhos.

“Hoje, os animais de estimação não são mais vistos apenas como companhia dentro de casa, eles são considerados parte da família. Isso faz com que os tutores queiram compartilhar com eles os momentos de lazer em vez de deixá-los sozinhos.” declara Isabella.

Em 2023, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) lançou o decreto 18.286/23, que permite que animais de estimação entrem, circulem e permaneçam em restaurantes, bares, padarias e outros comércios, não necessitando mais ficar em áreas separadas ou mesmo fora dos espaços.

Essa ação destaca que a cultura belo-horizontina já contempla o “pet-friendly”, e a ideia do Pet Day é justamente destacar isso, colocando os cães no centro da experiência, ao mesmo tempo em que se oferece um ambiente acolhedor para eles.

Menu dos cães

Um dos destaques da programação é o cardápio canino balanceado, que inclui refeições naturais, patês, petiscos de colágeno e até picolés de sabores como morango e banana, manga e kiwi e melancia e hortelã, desenvolvidos especialmente para cachorros.

Durante o evento, haverá degustação gratuita para os cães experimentarem as comidas, e caso os tutores queiram comprar, os valores dos produtos variam de R$ 15 a R$ 21,80.

Enquanto os tutores aproveitam o tradicional cardápio do bar, conhecido por sua participação em edições do Comida di Buteco, os pets terão à disposição um menu exclusivo, assinado pela PePet Food, marca especializada em alimentação para cães e gatos.

De acordo com Tuanny Rufato, médica-veterinária e fundadora da PePet Food, os alimentos são elaborados por profissionais especializados em nutrição e alimentação saudável para cachorros. A idade, a raça e o porte do animal podem influenciar na escolha dos alimentos.

O cardápio canino foi pensado para atender a diferentes perfis e necessidades alimentares, oferecendo uma ampla variedade de opções. Há linhas de refeições naturais com proteínas como frango, boi e porco, todas elaboradas com ingredientes frescos e de qualidade.

Para os cães com restrições alimentares, como alergias ou intolerâncias, há também a linha ‘Sensitive’, desenvolvida especialmente para cachorros mais sensíveis, garantindo uma alimentação segura, equilibrada e saborosa.

'Pet economy'

Segundo pesquisa realizada em 2024 pelo instituto Quaest, sediado em Belo Horizonte, mais de 70% dos lares brasileiros possuem ao menos um animal de estimação. Esse índice, superior à média global, reforça a necessidade de adaptar os espaços urbanos à convivência com os pets.

A chamada “pet economy” já movimenta mais de R$ 70 bilhões por ano no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

Bares, academias, cinemas e outros espaços de convivência social vêm se reinventando para receber os animais de forma respeitosa e acolhedora: do CineDog, evento que levou tutores e cães ao cinema, à Feira Pet no Mineirinho, que criou um espaço totalmente adaptado para os pets.

O Pet Day

A entrada para o evento é gratuita, e, além do cardápio exclusivo para os cães, a programação inclui atrações como piscina de bolinhas e brinquedos de enriquecimento ambiental.

A proposta é promover o bem-estar mútuo: para os tutores, que podem frequentar bares e eventos culturais sem abrir mão da companhia de seus animais, e os pets, que deixam de ser meros acompanhantes para vivenciar experiências próprias, com espaços, atividades e alimentação desenvolvidos especialmente para eles.

“A importância desses espaços de integração entre pets e a vida social dos tutores está diretamente ligada a uma mudança cultural”, ressalta Isabella Pires.





Data: Domingo, 28 de setembro

Horário: 12h às 16h

Local: Iracema Bar – Rua Almandina, 56, Santa Tereza – BH

