Não é só carinho e amor: saiba como manter a saúde do seu pet

Dica importante: Alimentação dos pets - Para mantê-los saudáveis é preciso ter muito cuidado. Há alimentos que são proibidos para cães, pois podem causar intoxicação. É o caso, por exemplo, de chocolate, uvas ou cebola. Procure se informar com fontes confiáveis antes de fornecer alimentos que não sejam ração. Foto: Freepik/gpointstudio