Cachorro rouba lugar do padre em Minas e termina a missa adotado

Cãozinho Sacristão conquistou os fiéis de Monte Carmelo no domingo (3/7) (foto: Reprodução / TikTok)

Um fiel inusitado chamou a atenção na missa celebrada pelo padre Artur Oliveira, em Monte Carmelo, na Região Noroeste de Minas, no último domingo (3/7). Um cachorrinho invadiu a igreja e ocupou a cadeira do celebrante durante a pregação.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o cão e, quando o padre percebe a presença do animal, diz: “Olha lá, que gracinha!”. Em seguida, ele dá um nome para o bichinho, batizando-o de Sacristão, e pede para que um dos fiéis possa levá-lo para casa. “Quem quiser levar para casa, o padre deixa. Ele está com fome, com frio”, pede.

Ele diz, ainda, que não pode levar o Sacristão para casa, já que mora sozinho. “Vai ficar com depressão”, brinca. Na postagem, com quase 110 mil likes, o padre conta que o cãozinho saiu da igreja para um lar.

Nos comentários, muitos internautas admiram a paciência do padre com o bichinho e ressaltam a fofura do cachorro. “A inocência do bichinho. Foi no melhor lugar para pedir ajuda”, diz um dos comentários.

Padre influencer

Além do vídeo do cachorrinho, o padre Artur Oliveira compartilha trechos das pregações, visitas a paroquianos e vídeos de humor cristão. Ao todo, o religioso tem mais de 60 mil seguidores nas redes sociais.

Em outro vídeo, ele mostra outro cachorrinho sendo acolhido, desta vez, ele ofereceu água em um copo para o bichinho na porta da igreja de Nossa Senhora do Carmo. “Acolher bem também é evangelizar'', diz em um trecho.