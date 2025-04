Cristo Redentor "abraça" cachorro vira-lata em projeção para promover adoção

A estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebe a projeção de um cachorro vira-lata — o "vira-lata caramelo", como é chamado carinhosamente nas redes sociais —, na noite desta sexta-feira (4/4). A ação, que ocorre no Dia Mundial dos Animais de Rua, tem como objetivo sensibilizar o público sobre a importância da adoção responsável e de encontrar um lar para animais resgatados.

A projeção, que mostrará o Cristo Redentor "abraçando" o animal, passou por testes e será exibida ao público a partir das 20h. A ação é promovida pela marca de alimentos para pets GoldeN, por meio do Instituto PremieRpet.

Além da projeção, a empresa também fará uma doação de mais de 27 toneladas de alimentos a instituições parceiras do Consórcio Cristo Sustentável, que trabalham diretamente com o cuidado de aproximadamente 600 pets.