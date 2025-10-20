Carro capota na MGC-452 e criança é arremessada para fora do veículo

Quatro pessoas ficaram feridas nesse domingo (19/10) em um capotamento na rodovia MGC-452. Uma das vítimas era uma criança de 7 anos, que foi arremessada do carro.

O acidente foi registrado na altura do km 89 da rodovia, no município de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. O carro seguia de Goiânia (GO) para a cidade de Uberlândia.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista, de 53 anos, perdeu o controle da direção ao passar por uma curva, fazendo com que o veículo saísse da pista e capotasse diversas vezes.

Duas mulheres e a criança tiveram ferimentos graves e estavam inconscientes no momento do atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A menina foi levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

O condutor e as duas mulheres foram encaminhados para unidades de saúde de Tupaciguara e Monte Alegre de Minas.

Posteriormente, o motorista foi identificado como veterano da Polícia Militar de Goiás.