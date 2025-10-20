Corpos de mineiros mortos em Pernambuco chegam a MG nesta segunda (20/10)

Os corpos de parte das vítimas mineiras do acidente com um ônibus de sacoleiros em Pernambuco devem chegar a Minas Gerais ainda nesta segunda-feira (20/10). As vítimas são naturais de Porteirinha, Jaíba, Manga e São João das Missões, todas no Norte do estado.

Os corpos foram liberados por volta das 7h desta segunda-feira para transporte a Recife e, às 9h, já passavam por Feira de Santana, na Bahia. A viagem até o Norte de Minas deve durar cerca de 22 horas. O resgate envolveu 23 militares e cinco viaturas especializadas do Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), incluindo unidades de resgate, salvamento, combate a incêndio e apoio operacional.

A informação foi confirmada ao Estado de Minas por Flávio Silva Nunes, da Funerária Norte de Minas, de Porteirinha. São quatro vítimas:

José Aparecido Oliveira Filho – Porteirinha

Luciene Augusta de Oliveira – Porteirinha

Aldir Tintiliano Borges – Jaíba

Maria Adriana de Souza Borges – Jaíba

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informou que todos os 17 corpos encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) já foram liberados aos familiares. Segundo a secretaria, as equipes envolvidas se empenharam para que todo o processo de liberação ocorresse com a maior rapidez e respeito possível às famílias das vítimas.

O acidente

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (17/10) em um trecho da BR-423, entre Paranatama e Saloá, no agreste pernambucano. O ônibus transportava cerca de 40 passageiros, a maioria comerciantes e sacoleiros de cidades do Norte de Minas e do sertão baiano. Eles haviam viajado mais de 1.450 quilômetros até Santa Cruz do Capibaribe, no interior pernambucano, para comprar roupas no polo de confecções e revender no período do Natal.

No total, 17 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Além dos corpos que estão a caminho de Minas, ainda estão em Pernambuco os de Maria da Glória Antunes Martins, sacoleira de Porteirinha; Maria Sueli Simões Nogueira, lojista. de São João das Missões; e Sirlene Alves de Jesus Souza, comerciante, de Manga.

A prefeitura de Manga enviou um carro funerário a Pernambuco para fazer o traslado do corpo de Sirlene e informou que está prestando apoio às famílias. As prefeituras de Porteirinha e Jaíba publicaram notas de pesar nas redes sociais.

Trajeto da viagem e carga perdida

Os passageiros do Norte de Minas inicialmente embarcaram em Montes Claros e seguiram até Brumado (BA), onde pegaram o ônibus fretado da empresa BF Turismo, envolvido na tragédia. O veículo transportava também uma carga de roupas adquiridas em Santa Cruz do Capibaribe. Parte da mercadoria se perdeu no tombamento; o restante foi recolhido pela Polícia Civil e levado ao pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Garanhuns (PE).

O acidente aconteceu em um trecho conhecido como Serra dos Ventos, no município de Saloá (PE), próximo a Garanhuns, cidade natal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em mensagem publicada nas redes sociais no sábado (18/10), Lula lamentou a tragédia.

“Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor.”

O horário e os locais dos velórios e sepultamentos das vítimas mineiras devem ser definidos após a chegada dos corpos ao estado. Até o momento, os velórios confirmados são:

Aldir Tintiliano Borges e Maria Adriana de Souza Borges, hoje à noite, em Jaíba;

José Aparecido Oliveira Filho, hoje, em Porteirinha;

Luciene Augusta de Oliveira, hoje, em Pai Pedro, com sepultamento nesta terça (21/10) em Mato Verde(MG), ambos em horários a confirmar.

As famílias recebem apoio das prefeituras e de autoridades locais para os procedimentos de traslado e velório.