Ônibus tomba em Pernambuco e deixa 17 mortos

Um ônibus de excursão tombou na BR-423, no Agreste de Pernambuco, e deixou mortos e feridos na noite desta sexta-feira (17/10). O acidente ocorreu por volta das 20h, em um trecho da rodovia localizado entre Paranatama e Saloá, na região de Serra dos Ventos.

O ônibus levava aproximadamente 40 passageiros que voltavam de Santa Cruz do Capibaribe para Brumado, na Bahia, quando tombou na BR-423. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Segundo informações preliminares repassadas por equipes da Unidade Operacional de Garanhuns (C3R-BA), 17 pessoas morreram e o motorista sofreu ferimentos graves. A maior parte dos passageiros seria moradora do estado da Bahia.

Os governadores da Bahia e de Pernambuco se pronunciaram nas redes sociais sobre o acidente. Jerônimo Rodrigues (PT), governador da Bahia, afirmou que está acompanhando de perto a situação e colocou toda a estrutura do estado à disposição para prestar apoio.

Agora pela manhã, ele reforçou a mobilização: “Bom dia, Bahia. Lamento o gravíssimo acidente ocorrido em Pernambuco. Mobilizei a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnica para os trabalhos de socorro e também de identificação de vítimas fatais. Estou acompanhando minha equipe e sinto muito pela perda das vidas, pelos feridos e por todas as famílias. Meu governo continuará dando todo o apoio necessário e atuando em conjunto com as prefeituras dos municípios atingidos pelo trágico episódio”, declarou.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), também comentou o ocorrido. “O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o tombamento de um ônibus na Serra dos Ventos, em Saloá. As equipes estão trabalhando para atender todos os que precisarem de socorro”, declarou no X.

O atendimento foi feito por equipes de resgate locais e a rodovia teve trechos parcialmente bloqueados. Ainda não há balanço atualizado do total de feridos.

