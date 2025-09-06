Protetora de animais morre em grave acidente na BR-040
Carro colidiu contra uma carreta que transportava querosene e os dois veículos pegaram fogo. Danielle Mansur, 50, ficou presa às ferragens e não resistiu. Três cães da vítima também morreram
compartilheSiga no
Uma moradora do Distrito Federal (DF), identificada como Danielle Mansur Guimarães, de 50 anos de idade, morreu em um grave acidente na BR-040, em Luziânia (GO), na tarde de sexta-feira (5/7).
Conhecida por trabalhos na organização não-governamental Toca Segura, de proteção animal, tia Dani, como era chamada, perdeu a vida junto aos seus três cães, Ziggy, Leo e Peppa.
- Tragédia em MG: vídeo mostra batida que deixou 4 mortos e 31 feridos
- Mãe de 21 e filha de 2 anos entre mortas no desastre com ônibus na BR-040
A informação foi confirmada pelo abrigo Toca Segura, onde Danielle atuava como vice-presidente.
Ver essa foto no Instagram
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o veículo da vítima, um VW UP Cross, colidiu de frente contra uma carreta e Danielle ficou presa às ferragens e morreu no local do acidente. Após a colisão, o caminhão, que transportava querosene, pegou fogo.
Imagens da ocorrência mostram a gravidade da batida. O carro ficou com a frente destruída e os pneus, revirados. O motorista da carreta conseguiu sair do veículo antes que as chamas se alastrassem, inclusive para a vegetação próxima, e não precisou de atendimento médico.
Durante o atendimento à ocorrência, parte da via ficou interditada. Conforme informação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta testou negativo para álcool.
Leia Mais
Pelas redes sociais, Vanessa Negrini, Diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, lamentou a morte de Danielle e disse que a protetora deixa um legado de coragem e amor ao próximo. "Dani foi uma voz incansável na defesa dos animais, deixando um legado de coragem, intensidade e amor traduzido em cada vida salva e em cada gesto de compaixão. Sua atuação na proteção animal inspirou e continuará inspirando todos que acreditam em um mundo mais justo para os animais", escreveu.