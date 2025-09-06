Protetora de animais morre em grave acidente na BR-040

Uma moradora do Distrito Federal (DF), identificada como Danielle Mansur Guimarães, de 50 anos de idade, morreu em um grave acidente na BR-040, em Luziânia (GO), na tarde de sexta-feira (5/7).

Conhecida por trabalhos na organização não-governamental Toca Segura, de proteção animal, tia Dani, como era chamada, perdeu a vida junto aos seus três cães, Ziggy, Leo e Peppa.

A informação foi confirmada pelo abrigo Toca Segura, onde Danielle atuava como vice-presidente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TOCA SEGURA BRASI?LIA (@tocasegura)

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o veículo da vítima, um VW UP Cross, colidiu de frente contra uma carreta e Danielle ficou presa às ferragens e morreu no local do acidente. Após a colisão, o caminhão, que transportava querosene, pegou fogo.

Imagens da ocorrência mostram a gravidade da batida. O carro ficou com a frente destruída e os pneus, revirados. O motorista da carreta conseguiu sair do veículo antes que as chamas se alastrassem, inclusive para a vegetação próxima, e não precisou de atendimento médico.

Durante o atendimento à ocorrência, parte da via ficou interditada. Conforme informação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta testou negativo para álcool.

Pelas redes sociais, Vanessa Negrini, Diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, lamentou a morte de Danielle e disse que a protetora deixa um legado de coragem e amor ao próximo. "Dani foi uma voz incansável na defesa dos animais, deixando um legado de coragem, intensidade e amor traduzido em cada vida salva e em cada gesto de compaixão. Sua atuação na proteção animal inspirou e continuará inspirando todos que acreditam em um mundo mais justo para os animais", escreveu.