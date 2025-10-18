Assine
Internacional

Acidente de ônibus deixa 15 mortos em Pernambuco

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/10/2025 10:10

Pelo menos 15 passageiros de um ônibus morreram em um acidente na noite de sexta-feira no estado de Pernambuco, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco. Segundo a PRF, O motorista perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, voltou para o sentido correto, colidiu em um barranco de areia e tombou.

ffb/gv/fp

Tópicos relacionados:

acidente brasil mortes onibus

