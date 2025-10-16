Assine
overlay
Início Gerais
VEJA O VÍDEO

Ônibus derruba muro de garagem e fica pendurado em Minas

Mecânico responsável pela manobra sofreu um mal súbito e perdeu o controle do veículo em Barbacena (MG)

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
16/10/2025 11:00

compartilhe

SIGA
x
De acordo com a empresa Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda, o funcionário teve um mal súbito e perdeu o controle do veículo
De acordo com a empresa, o funcionário teve um mal súbito e perdeu o controle do veículo crédito: Reprodução:Redes Sociais

Um ônibus ficou pendurado no muro da garagem de uma empresa de transporte coletivo em Barbacena (MG), no Campo das Vertentes, nessa quarta-feira (15/10).

 

De acordo com a empresa Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda., o mecânico responsável pela manobra sofreu um mal súbito e perdeu o controle do veículo. O ônibus avançou contra o muro de proteção, derrubou parte da estrutura e ficou parcialmente suspenso sobre a rua.

Leia Mais

Carros que estavam estacionados na via foram atingidos pelos destroços. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O funcionário recebeu atendimento médico e, segundo a empresa, passa bem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a Cidade das Rosas informou que vai ressarcir os proprietários dos veículos danificados e reforçou seu compromisso com a responsabilidade e a transparência. Técnicos da empresa avaliaram a estrutura do local para garantir a segurança após o impacto. O ônibus foi retirado com auxílio de um guincho. 

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito barbacena minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay