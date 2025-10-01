Assine
overlay
Início Nacional
MONTE DE MOTO

Vídeo: "rolezinho" em Nova Iguaçu deixa 8 feridos em acidente com 30 motos

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 motocicletas caíram durante a tentativa de fuga após a chegada das autoridades

Publicidade
Carregando...
BU
Bia Urgal
BU
Bia Urgal
Repórter
01/10/2025 12:50

compartilhe

Siga no
x
Vídeo:
Vídeo: crédito: Tupi

Um "rolezinho" em Nova Iguaçu (RJ), na Baixada Fluminense, terminou em um grave acidente na madrugada desta quarta-feira (1º). O evento clandestino foi encerrado por um cerco montado por policiais militares.

De acordo com as informações, cerca de 30 motocicletas caíram durante a tentativa de fuga. Vários participantes se feriram com as quedas.

Leia Mais

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram oito vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, os pacientes receberam os primeiros atendimentos e realizam exames complementares.

59338249

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito motos rio-de-janeiro rolezinho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay