Vídeo: "rolezinho" em Nova Iguaçu deixa 8 feridos em acidente com 30 motos
De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 motocicletas caíram durante a tentativa de fuga após a chegada das autoridades
compartilheSiga no
Um "rolezinho" em Nova Iguaçu (RJ), na Baixada Fluminense, terminou em um grave acidente na madrugada desta quarta-feira (1º). O evento clandestino foi encerrado por um cerco montado por policiais militares.
De acordo com as informações, cerca de 30 motocicletas caíram durante a tentativa de fuga. Vários participantes se feriram com as quedas.
Leia Mais
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram oito vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, os pacientes receberam os primeiros atendimentos e realizam exames complementares.
59338249